COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Diocese espera 2.500 jovens em Itapecerica

Neste domingo (27), a Diocese de Divinópolis realiza o Dia Nacional da Juventude 2024 (DNJ), uma celebração de grande importância para os jovens católicos de todo o Brasil, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 1985. Organizado pelo Setor Diocesano da Juventude, o evento promete reunir mais de 2.500 jovens das diversas paróquias que compõem a Diocese. Neste ano, o DNJ terá como tema “Juventudes na Cultura do Encontro” e lema “O diálogo nos aproxima e ajuda na construção de um mundo novo!”. A cidade de Itapecerica será a anfitriã, através da Paróquia São Bento. (Portal G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/minas-gerais/diocese-de-divinopolis-espera-reunir-mais-de-2-500-jovens-no-dia-nacional-da-juventude-2024-em-itapecerica/

Circuito Mineiro é sucesso

O Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios (CMON) teve sucesso na Superminas 2024, promovendo a inserção de pequenos empreendimentos no varejo. A iniciativa, apoiada pelo Governo de Minas, permitiu que 45 novos negócios participassem do evento, que acontece no Expominas em Belo Horizonte. O CMON, que já beneficiou mais de 680 empresas, busca conectar micro e pequenas empresas com grandes redes supermercadistas, impulsionando a economia local e regional. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/10/24/circuito-mineiro-de-oportunidades-e-negocios-e-sucesso-na-superminas-2024/

Lafaiete inaugura UPA 24

Conselheiro Lafaiete inaugurou na sexta-feira, dia 25, uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, substituindo a antiga Policlínica Municipal, que operava há mais de 40 anos. A nova estrutura, batizada em homenagem ao médico Luiz de Souza Dias, promete ampliar o atendimento de urgência e emergência na cidade, que conta com uma população de aproximadamente 130 mil habitantes. O investimento total foi de R$ 8,6 milhões, com recursos próprios do município, segundo a administração municipal, e o prefeito Mário Marcus a classifica como a maior obra de saúde da cidade. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/38182--com-investimento-de-rs86-milhoes-nova-upa-de-lafaiete-e-inaugurada

Vaca bate recorde mundial

A vaca Darlin FIV, que pertence à Fazenda São José do Can Can (Grupo Cabo Verde, de Passos) fez história ao atingir um novo recorde mundial do Gir Leiteiro com a marca de 84.540 kg de leite, somando uma produção total de 253,620 kg durante a competição da Expoleite 2024, realizada em Uberaba, durante a 2ª Exposição Interestadual do Gir Leiteiro. O recorde anterior foi superado de forma extraordinária, consolidando o nome de Darlin como uma referência global na pecuária leiteira. (Portal Observo – Passos)

https://www.observo.com.br/vaca-do-grupo-cabo-verde-bate-recorde-mundial-do-gir-leiteiro

Usiminas conquista 4º lugar em ranking

A Usiminas conquistou o 4º lugar no Ranking 100 OpenCorps 2024 na categoria "Mineração e Metais" e está no TOP 20 do Ranking Geral, destacando-se como uma das empresas que mais investem em parcerias com startups no Brasil. O prêmio, promovido pela 100 Open Startups, reconhece iniciativas de inovação e tecnologia. Nesta edição, foram considerados mais de 100 contratos com cerca de 60 startups, abordando soluções como visão computacional e inteligência artificial. O Ranking 100 Open Startups é o maior da América Latina, com mais de 7 mil corporações e 13 mil startups participantes. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/usiminas-conquista-4o-lugar-no-setor-no-ranking-top100-opencorps-2024/

Uberaba perdeu milhões de ICMS

De janeiro a setembro de 2024, os dez municípios mais populosos de Minas Gerais, incluindo Uberaba, perderam juntos cerca de R$ 325 milhões em ICMS da Educação devido à Lei 24.431/2023, que mudou os critérios de distribuição do imposto, desconsiderando o número de alunos. Uberaba teve uma perda de R$ 23,6 milhões, enquanto Belo Horizonte, Contagem e Betim somaram R$ 196,8 milhões em perdas. Prefeitos de cidades afetadas aguardam a decisão do STF sobre uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a lei. A expectativa é que a revisão inclua critérios que considerem o número de alunos, evitando mais prejuízos à educação e aos orçamentos municipais. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/92584/uberaba-e-mais-nove-cidades-ja-perderam-r-325-milhoes-de-icms-da-educacao

Teste com ônibus elétrico em JF

A Viação Ansal iniciará na próxima segunda-feira (28) testes com um ônibus elétrico em Juiz de Fora. O modelo Attivi Integral, da Marcopolo, possui capacidade para 80 passageiros, autonomia de até 280 quilômetros e tempo de recarga de até quatro horas. A iniciativa visa promover a mobilidade sustentável e reduzir a pegada de carbono do transporte público, oferecendo zero emissões de poluentes e melhor experiência para os passageiros. O diretor de operações do Consórcio Via JF destacou que essa mudança representa um marco na transformação do sistema de transporte da cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/24-10-2024/onibus-eletrico-jf.html#goog_rewarded

Professor da UFV é premiado

O professor João Gilberto Meza Ucella, da UFV, foi premiado no IV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia da Madeira (CBCTEM) por sua pesquisa sobre o uso de um extrato rico em taninos da casca de Mimosa tenuiflora no combate ao câncer gástrico. O trabalho analisou o potencial bioativo dessa substância e compostos químicos relevantes para a indústria farmacêutica, como ácido gálico e catequina. O CBCTEM, principal evento do setor de tecnologia da madeira no Brasil, promove discussões sobre temas relevantes na área e ocorre a cada dois anos. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/professor-da-ufv-e-premiado-em-congresso-nacional