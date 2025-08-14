COLUNA MG

Monte Verde otimista com fim de ano

Quem deseja fugir da superlotação das praias e passar o final de ano em um destino com clima agradável e ares europeus tem em Monte Verde, localizado em Camanducaia, sul de Minas Gerais, uma boa opção para comemorar Natal e Ano Novo. O final de ano no destino é uma época mágica, quando o distrito se transforma em um cenário de conto de fadas com decoração típica. Além do famoso evento “Natal Cultural nas Montanhas” que traz show de luzes e atrações culturais gratuitas, Monte Verde oferece diversas atividades para quem busca aproveitar o clima ameno e o charme das montanhas. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Minas recebe verba para municípios afetados

Minas Gerais recebeu cerca de R$ 12,5 milhões da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) em outubro, beneficiando 150 municípios afetados pela mineração, o que representa 26,2% do total de R$ 47,6 milhões distribuídos pela Agência Nacional de Mineração (ANM). O estado é o maior faturante do setor mineral, com R$ 54,8 bilhões no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. No entanto, uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou perdas bilionárias de royalties não pagos, afetando prefeituras como Ouro Preto, Mariana e Itabira, que deixaram de receber mais de R$ 200 milhões cada. (Diário do Comércio)

Mineradora inaugura sede em Poços

A mineradora australiana Viridis Mining & Minerals inaugurou sua nova sede em Poços de Caldas no dia 22 de outubro, marcando o início do Projeto Colossus, que foca na pesquisa e extração de elementos terras raras. A nova instalação de 880 metros quadrados prevê a criação de 80 postos de trabalho e representa um investimento total de R$ 1,35 bilhão, que inclui a construção de uma planta de beneficiamento. A expectativa é que a produção de mineração comece no final de 2027, impulsionando a cadeia produtiva local e atraindo novas empresas para a região. (Poços Já – Poços de Caldas)

Projeto Rondon em Ouro Fino

Militares do Exército e da Marinha estiveram na prefeitura de Ouro Fino para apresentar o Projeto Rondon, iniciativa que há 57 anos atende e desenvolve projetos em comunidades periféricas e rurais do Brasil. No sul de Minas, o projeto tem percorrido diversas cidades, informando sobre suas atividades e convidando os municípios a participarem. As atividades do Rondon são realizadas por professores e estudantes de várias universidades federais. (Jornal Panorama – Caxambu)

Inauguração do Monumento "Bruma Leve"

O Governo de Minas inaugurou, em 23 de outubro, o monumento "Bruma Leve" na Cidade Administrativa, em homenagem às 272 vítimas da tragédia de Brumadinho. Composto por 272 peças lineares em formato humano, cada uma simboliza uma vítima e exibe seu nome, sendo a mais alta com 2,72 metros. As peças, na cor vermelha, representam dor, amor, coragem e força. O evento busca promover reflexão sobre o impacto social e ambiental da tragédia, e a mineradora Vale será responsável pela manutenção do memorial. (Gazeta de Varginha)

Encontro entre Produtores de Vinho

O Governo de Minas realizou, em 21 de outubro, um Encontro de Negócios entre produtores de vinho e proprietários de bares e restaurantes, com o objetivo de promover a inserção dos vinhos mineiros no comércio gastronômico. Minas Gerais possui mais de cem produtores de vinho em mais de 60 municípios, movimentando mais de R$ 120 milhões anualmente. O governo também assinou um protocolo com o Sebrae e a Fiemg para lançar a Rota dos Vinhos, envolvendo mais de 40 produtores de 20 municípios e abrangendo oito regiões produtoras do estado. (Andradas Hoje)

Firmado pacto em prol do turismo

Um pacto foi firmado para impulsionar o desenvolvimento do turismo no Norte de Minas durante o encontro "Turismo no Norte de Minas – cooperação para o desenvolvimento e atração de investimentos", realizado em 21 de outubro em Montes Claros. O evento, promovido pelo Montes Claros e Região Convention & Visitors Bureau e outras entidades, contou com a participação de representantes do governo e do setor turístico. O secretário Leônidas Oliveira apresentou estratégias para novos roteiros turísticos e o Plano Estadual de Turismo, "Turismo Verde". (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

