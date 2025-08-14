COLUNA MG

Café mineiro conquista China

O café mineiro tem conquistado o mercado chinês, com um crescimento impressionante de 1.120% na receita e 780% no volume de exportações entre 2019 e 2023. As vendas saltaram de US$ 20,5 milhões e 135 mil sacas em 2019 para US$ 250 milhões e 1,2 milhão de sacas em 2023. A China, que era o 21º maior importador de café de Minas Gerais, subiu para a 8ª posição nesse período. Em 2024, o ritmo de exportações continua forte, com um aumento de 35% no valor e 23% na quantidade em relação ao ano anterior. (Jornal de Patrocínio)

Valadares ganha bebedouros públicos

A Prefeitura de Governador Valadares solicitou à empresa Águas de Valadares que instalasse bebedouros públicos em diversos pontos da cidade. Os novos bebedouros possuem opção tanto de água gelada quanto de natural e têm até água para pets. Os equipamentos vão funcionar no Parque Olímpico, Teatro Atiaia, Praça de Esportes e CEU das Artes. Que recebem bastante público. O equipamento conta com uma tecnologia avançada de medição da utilização em tempo real. Com design vertical, o bebedouro possui 1,95m de altura e dois grandes reservatórios de 25 litros cada. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Cemig Agro define bases no interior

A Cemig Agro está avançando no interior de Minas, com a definição de 57 bases para equipes de eletricistas que visam melhorar o atendimento a clientes rurais. Com um investimento de R$ 11 bilhões até 2027, o programa já está formando 228 novos eletricistas. Desde o seu lançamento, em maio, as reclamações de clientes rurais na Aneel caíram cerca de 30%. As novas bases buscam encurtar o tempo de resposta e aumentar a eficiência no fornecimento de energia, especialmente em áreas produtivas, beneficiando o agronegócio mineiro. (Andradas Hoje)

Mineradora inaugura sede em Poços

A mineradora australiana Viridis Mining & Minerals inaugurou sua nova sede em Poços de Caldas no dia 22 de outubro, marcando o início do Projeto Colossus, que foca na pesquisa e extração de elementos terras raras. A nova instalação de 880 metros quadrados prevê a criação de 80 postos de trabalho e representa um investimento total de R$ 1,35 bilhão, que inclui a construção de uma planta de beneficiamento. A expectativa é que a produção de mineração comece no final de 2027, impulsionando a cadeia produtiva local e atraindo novas empresas para a região. (Poços Já – Poços de Caldas)

Vereador vai processar Câmara

O vereador Edsom Sousa pretende processar a Câmara de Divinópolis. O anúncio foi feito durante seu pronunciamento. O motivo é a denúncia contra ele pelo projeto de permuta de imóveis entre a Prefeitura e uma empresa privada, de autoria do próprio Executivo. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), solicitada pelo próprio edil, concluiu na semana passada que o vereador não cometeu qualquer irregularidade, visto que o projeto é de autoria do Executivo, não tendo ele qualquer poder de interferir no processo de negociação. (Jornal Agora - Divinópolis)

Etanol mais competitivo em Uberaba

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em Minas Gerais e em outros sete Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol tinha paridade de 66,17% ante a gasolina no período, portanto, favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em Uberaba, pesquisa realizada pela Fundação Municipal Procon aponta que o etanol está mais competitivo. No município, a paridade entre etanol e gasolina é de 66,26%. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Efeitos do clima em JF na Conferência

Os efeitos do aquecimento global têm deixado diversas cidades brasileiras cada vez mais quentes, como é o caso de Juiz de Fora. A temperatura do planeta em 2023 foi a mais alta da história e suas consequências foram sentidas através das ondas de calor, inundações, secas e outros eventos extremos. Com o objetivo de debater questões urgentes ligadas à pauta ambiental, o Governo federal promove a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. A edição deste ano tem como tema a emergência climática e o desafio da transformação ecológica e engloba etapas municipais, estaduais e federal. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

