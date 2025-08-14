COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

MP pede exoneração de servidores

O Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendação à prefeitura de Ibirité, para que sejam exonerados sete servidores que ocupam cargos comissionados na estrutura administrativa. A lista inclui três homens e duas mulheres que atuavam como "funcionários fantasmas" na administração local, além do secretário de obras e da diretora de Recursos Humanos do município, responsáveis pelas contratações. A denúncia tem amparo na lei 8.429/1992, que trata dos casos de improbidade administrativa. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/49917/servidores-fantasmas-mpmg-pede-exoneracao-de-sete-servidores-da-prefeitura-de-ibirite

Projeto homenageia Professor

O projeto "Encontros na Casa da Ópera", em parceria com a Casa do Professor, homenageará o Dia do Professor em Ouro Preto com uma programação especial. No dia 24 de outubro, será apresentado o espetáculo "Contos de Esperançar", com entrada gratuita para professores da rede pública. Além disso, no dia 23 de outubro, acontecerá a Oficina Arte das Histórias, que visa aprimorar técnicas de contação de histórias. O evento celebra a importância dos educadores e integra iniciativas culturais e patrimoniais na educação local. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/10696/encontros-na-casa-da-opera-realiza-programacao-com-homenagem-ao-dia-do-professor

Queijo perto de ser regulamentado

O Queijo Cabacinha, reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais, está mais perto de ser regulamentado, após a conclusão de um projeto de caracterização que será apresentado no Encontro do Agronegócio no Vale do Jequitinhonha, em Itaobim. A iniciativa, que começou em 2021, envolveu a pesquisa de várias instituições e analisou a produção do queijo em nove municípios da região. A caracterização é crucial para a regularização do produto, permitindo a abertura de novos mercados e valorização do queijo, além de garantir padrões de qualidade e segurança (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/caracterizacao-do-queijo-cabacinha-e-concluida/

Prefeitura entrega novas vans e ônibus

A Prefeitura de Valadares, em parceria com o Governo de Minas Gerais, entregará três ônibus e duas vans escolares para aprimorar o transporte dos alunos da educação básica. Os novos veículos foram adquiridos com recursos da Secretaria de Estado de Educação, visando não apenas um transporte seguro, mas também a redução da evasão escolar e o acesso contínuo à educação. A ação visa reforçar o compromisso do município com a melhoria da educação, especialmente para estudantes da área rural. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/educacao/prefeitura-e-governo-do-estado-entregam-novas-vans-e-onibus-escolares/

PUC Minas transmite cirurgia

No último sábado, 19 de outubro, a PUC Minas Poços de Caldas realizou a transmissão ao vivo de uma cirurgia de hérnia inguinal, conduzida pelo Dr. Renato Miranda de Melo na Santa Casa da cidade. Utilizando a técnica Shouldice, a transmissão permitiu que alunos do Curso de Medicina dos campi Poços de Caldas, Betim e Contagem acompanhassem o procedimento em tempo real. Com a participação simultânea de cerca de 150 estudantes, os alunos puderam tirar dúvidas diretamente com o médico, ampliando o acesso ao aprendizado prático e enriquecendo o processo de formação. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/puc-minas-po%C3%A7os-de-caldas-transmite-cirurgia-ao-vivo-para-alunos-do-curso-de-medicina

Projeto contribui para autoestima

Desde outubro de 2021, o Projeto “Fios de Vida” tem impactado positivamente a vida de mulheres em tratamento oncológico no Hospital Dilson Godinho (HDG), em Januária. A iniciativa arrecada mechas de cabelo para confecção de perucas, ajudando a restaurar a autoestima das pacientes que enfrentam o câncer de mama. Neste ano, dois salões de beleza, promoveu cortes de cabelo para doação nos dias 22 e 23 de outubro. Ao longo de três anos, mais de 200 mechas foram arrecadadas e transformadas em perucas, que são emprestadas gratuitamente às pacientes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/projeto-fios-de-vida-contribui-para-autoestima-de-mulheres-em-tratamento-oncologico-no-hdg/

PMRV lança operação nas rodovias

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) lançou a operação “Rebite” em Minas Gerais para coibir o uso de drogas inibidoras de sono nas rodovias. A ação, que começou no dia 21 de outubro e vai até 28 de outubro, ocorrerá em mais de 100 pontos do estado. O objetivo é apreender essas substâncias, que são frequentemente utilizadas por caminhoneiros para combater a fadiga durante longas viagens, e prevenir acidentes. O capitão Vinícius Araújo destacou a importância da operação, lembrando que dirigir sob influência de "rebites" é uma infração gravíssima, podendo resultar em sérios riscos à vida. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/10/23/pmrv-lanca-operacao-rebite-nas-rodovias-mineiras/