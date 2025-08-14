COLUNA MG

Julgamento da tragédia de Mariana começa

O julgamento no Reino Unido que determinará se a mineradora BHP Billiton é responsável pela tragédia do rompimento da barragem em Mariana (MG), em 2015, começa nesta segunda-feira (21) e se estenderá até março de 2025. A ação representa 620 mil pessoas e várias entidades afetadas, alegando que a BHP, como controladora da Samarco, deve ser responsabilizada pelos danos. O processo incluirá declarações iniciais, depoimentos de testemunhas e especialistas, e análise de leis brasileiras, apesar de ocorrer em um tribunal britânico. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Cirurgia e quimio combinados em JF

A Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica, também conhecida como HIPEC, é um tratamento inovador para alguns casos de câncer. Esse procedimento combina cirurgia e quimioterapia, e foi realizado pela primeira vez em Juiz de Fora em agosto deste ano. O método envolve a aplicação de quimioterapia aquecida diretamente na cavidade abdominal após a remoção cirúrgica de tumores, e permite que altas doses de quimioterapia sejam entregues diretamente nas células cancerígenas. Para alguns tipos de câncer, essa é a única opção curativa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uberlândia sediará mundial de vôlei

Uberlândia será a anfitriã do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro, marcando a primeira vez que a cidade recebe o evento. A competição ocorrerá de 10 a 15 de dezembro na Arena Sabiazinho, com a participação de oito equipes, incluindo os anfitriões Praia Clube e Cruzeiro. Inicialmente programada para a Índia, a competição foi transferida para o Brasil, que já sediou o Mundial em outras oito edições, sendo a última em Betim (MG) em 2022. (Jornal de Patrocínio)

Nave do ET faz campanha Outubro Rosa

A Nave do ET, monumento símbolo de Varginha, entra na campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama e outros tumores comuns em mulheres. A nave, que fica no Centro da cidade, ganhou iluminação na cor rosa para homenagear as mulheres e lembrar que o câncer de mama e de útero podem ser curados se diagnosticados precocemente. Nas unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros de Varginha as mulheres podem procurar informações sobre consultas com especialistas, exames e cirurgias. (Folha de Varginha)

Empresa de Araxá doa 60 mamografias

A Unimed Araxá doou 60 exames de mamografia para mulheres em situação de vulnerabilidade social, beneficiando três entidades de apoio a pacientes com câncer durante o Outubro Rosa. Cada entidade recebeu 20 exames, e a ação é parte de um esforço contínuo da Unimed para promover o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês, a operadora também realizará palestras de conscientização e isentará a taxa de coparticipação para suas beneficiárias que realizarem o exame. Segundo especialistas, a detecção precoce é crucial, com recomendações de mamografias anuais a partir dos 40 anos para aumentar as chances de cura. (Clarim.net – Araxá)

Exportações com registros históricos

As exportações agropecuárias de Minas Gerais atingiram patamares históricos entre janeiro e setembro de 2024, totalizando US$ 12,4 bilhões e 13,9 milhões de toneladas, com um crescimento de 17% na receita e 12% no volume em relação ao ano anterior. O café continua sendo o principal produto, gerando US$ 5,2 bilhões e representando 42% das exportações do setor. Outros destaques incluem o complexo soja, com US$ 3,1 bilhões, e o setor sucroalcooleiro, que alcançou US$ 1,7 bilhão. Minas Gerais é o quarto maior exportador de produtos agropecuários do Brasil, respondendo por 10% das exportações nacionais. (Balcão News – Belo Horizonte)

