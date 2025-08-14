COLUNA MG

Sete Lagoas recebe unidade industrial

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e de sua agência vinculada Invest Minas, apoiou a instalação de uma nova unidade da indústria de Nutrição e Saúde Animal da DSM-Firmenich, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A nova planta envolveu um investimento privado de aproximadamente R$ 60 milhões. A área construída tem 12 mil metros quadrados e se soma ao espaço atual de 40 mil metros quadrados da empresa. A previsão de produção é de 100 mil toneladas por mês a partir de agora, com expectativa de geração de novos empregos. (Diário de Sete Lagoas)

Produtores podem ter acesso a selo

Produtores da agroindústria local em Formiga agora podem acessar o Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf), com o apoio da administração municipal e do Serviço de Inspeção Municipal. O Senaf, válido por dois anos, visa identificar produtos da agricultura familiar, que tem se organizado para melhorar a qualidade da produção. Ao obter o selo, os produtores têm acesso à "Vitrine da Agricultura Familiar", uma plataforma online que aumenta a visibilidade dos produtos, promovendo a rastreabilidade e permitindo consultas sobre origem, especificações e informações de contato dos produtores. Atualmente, três produtores já estão cadastrados na plataforma. (Últimas notícias – Formiga)

Cinema Mineiro nas Praças movimenta região

O projeto "Cinema Mineiro nas Praças", promovido pelo Observatório Criativo GV através da Lei Paulo Gustavo, está levando exibições gratuitas de filmes independentes para diversas praças de Governador Valadares, Alpercata e Coroaci desde setembro. Com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e valorizar a produção audiovisual local, o projeto já atraiu grandes públicos nas primeiras sessões. As próximas exibições incluem o clássico "Menino Maluquinho" e o curta "O Gigante do Terrão", com sessões sempre às 19h e acessibilidade garantida. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Mirante será reflorestado

O Mirante do Vermelhão, localizado no Parque Natural Municipal das Andorinhas em Ouro Preto, será reflorestado após ter sido severamente degradado pela mineração de bauxita. O Projeto Reflorestamento Social, executado pela Civil Master em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, iniciará a plantação de seis mil mudas de espécies nativas, além da dispersão de sementes de plantas rasteiras, neste mês de outubro. O projeto visa recuperar a biodiversidade, reverter a degradação do solo e promover um ambiente ecologicamente equilibrado para turismo e educação ambiental. (O Liberal – Ouro Preto)

IF Sul de Minas amplia vagas

O Instituto Federal do Sul de Minas vai oferecer 3.606 vagas em 83 cursos presenciais e a distância (EaD), sendo 28 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 12 cursos técnicos subsequentes (pós-Médio), 42 cursos superiores e 1 curso técnico concomitante, todos gratuitos. As aulas têm previsão de início no 1º semestre de 2025. As oportunidades são para os oito campi do IF Sul de Minas, localizados nos municípios mineiros de Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Neste vestibular há cursos presenciais e cursos superiores a distância. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Festa do Congado no Fundão começa

A Festa do Congado no distrito de São José do Triunfo, em Fundão, começa sábado, 19 de outubro, com uma missa, marcando o início das festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário. Após a missa, ocorrem os ritos festivos, incluindo o levantamento do mastro e a apresentação da corte. No domingo, a celebração principal se inicia às 4 horas com uma alvorada festiva e, às 11 horas, a saída da banda e do reinado da casa do Rei e da Rainha, seguida de um almoço. Durante a cerimônia, a nova corte (rei, rainha, príncipe e princesa) para 2025 será coroada, garantindo a continuidade dessa tradição, que remonta a 1930 e se mantém viva através das gerações. (Folha da Mata – Viçosa)

Evento traça roteiro na Serra dos Cocais

Neste sábado, 19 de outubro, a Serra dos Cocais sediará um evento especial no Sítio Jabuticabeiras para promover o novo Roteiro Turístico da região. O evento visa valorizar a rica gastronomia local, oferecendo pratos típicos mineiros, queijos artesanais, carne de lata e licores, além de apresentações culturais. Segundo Marinete Alves da Silva, uma das empreendedoras envolvidas, o objetivo é dar visibilidade à diversidade cultural e natural da Serra. A entrada é gratuita, e os produtos poderão ser adquiridos via Pix e dinheiro. (Diário do Aço – Ipatinga)

