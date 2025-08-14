COLUNA MG

JF deve criar mil vagas temporárias

Muitos brasileiros aproveitam as datas comemorativas de fim de ano para ingressar no mercado de trabalho ou adquirir uma renda extra. Segundo a economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, Gabriela Martins, 10,4% do comércio varejista do estado planeja contratar funcionários temporários para o final do ano. Em Juiz de Fora, a expectativa é que sejam criadas mil vagas até dezembro. A informação é do presidente do Sindicato do Comércio (Sindicomércio JF), Emerson Beloti. Segundo ele, a maior parte das oportunidades será de postos temporários. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Muzambinho premia cafés

Foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Muzambinho a Premiação do VIII Concurso de Qualidade de Cafés, um evento que celebrou o empenho e a dedicação dos cafeicultores de nossa cidade. Com a presença de produtores, familiares e autoridades, a cerimônia destacou os lotes de café que se sobressaíram em cada uma das categorias avaliadas. A iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, teve participação da Emater-MG, Sindicato dos Produtores e Sindicato dos Trabalhadores de Muzambinho, juntamente com os parceiros patrocinadores realizaram mais uma edição deste importante concurso em nossa cidade. Folha Regional – Muzambinho)

Explosão na fábrica de fogos investigada

A causa da explosão que aconteceu na semana que passou na fábrica de pólvora Veloz e que causou uma vítima fatal está sendo investigada. Elimar Antônio Gonçalves, era o proprietário da empresa e a explosão ocorreu no galpão que fica numa localidade conhecida como Fazenda Campo Limpo, em Santo Antonio do Monte. Além da Polícia Militar, estiveram no local duas ambulâncias do SAMU, a Perícia da Polícia Civil, o responsável pelo Setor de Produtos Controlados do Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros. O local foi isolado. (Gazeta Montense – Santo Antonio do Monte)

Ação vai doar 12 mil cestas básicas

A Fecomércio MG, em parceria com uma rede mineira de supermercados, doará mais de 12 mil cestas básicas para entidades sociais em Minas Gerais, como parte do Programa Sesc Mesa Brasil, que combate a fome e o desperdício de alimentos. Essa ação é resultado da campanha Produto Solidário, na qual 5% das vendas de produtos destacados foram direcionadas ao programa. Em 2023, o programa distribuiu cerca de 9 milhões de quilos de alimentos no estado e atualmente conta com seis unidades fixas, beneficiando diversas instituições que atendem populações vulneráveis. (Balcão News – Belo Horizonte)

Parque recebe observação de pássaros

No dia 19, o Parque Ecológico da Pampulha realizará a atividade de observação de aves chamada Avistavis. Os participantes devem se concentrar na portaria principal do parque, onde receberão orientações antes da observação, que começará às 7h30. Os participantes deverão levar máquinas fotográficas ou binóculos e usar roupas em cores neutras para não assustar as aves. O evento, organizado pela ONG Ecoavis em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, acontece mensalmente desde 2012. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

14 Bis encerra a Festa da Moda

Neste sábado, 19, a Banda 14 Bis encerrará a Festa da Moda 2024 em Divinópolis com um show gratuito. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, também contará com uma banda local, uma praça gastronômica diversificada e um desfile de moda, destacando a criatividade da moda divinopolitana. Comemorando 40 anos de carreira, a Banda 14 Bis promete animar o público com seus sucessos. A festa visa valorizar a cultura local, fomentar o turismo e impulsionar a economia da cidade, contando com o apoio da CDL Divinópolis, que valoriza eventos para o desenvolvimento econômico regional. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

