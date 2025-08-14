COLUNA MG

Maior árvore ameaçada é descoberta

Uma significativa descoberta na Mata Atlântica revelou a maior árvore do Sudeste brasileiro: um jequitibá-rosa (Cariniana legalis) com impressionantes 50 metros de altura, encontrada na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Macedônia, em Ipaba (MG). A árvore, ameaçada de extinção, foi inicialmente identificada por imagens de satélite devido ao seu tamanho e copa de mais de 700 metros quadrados. Essa descoberta ressalta a importância da preservação ambiental, especialmente em um bioma vulnerável como a Mata Atlântica. (Portal Silmara de Freitas)

Fecomércio Sesc Movimenta em Araxá

Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, realiza a 6ª edição do Sesc Movimenta entre a próxima quinta-feira (24/10) e o sábado (26/10). O evento abre as portas de 20 unidades do Sesc em Minas para crianças, jovens, pessoas adultas e público +60. No total, são oferecidas mais de 260 atividades e cerca de 16 mil vagas por todo o estado. As cidades contempladas são Almenara, Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Santa Luzia e Sete Lagoas. (Clarim.net – Araxá)

Ouro Preto planeja recolher animais

A Prefeitura de Ouro Preto firmou uma parceria com o Instituto Habitat para recolher animais de grande porte em situação de rua, como cavalos. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança e Trânsito com apoio da Guarda Civil Municipal, permitirá que a população denuncie a presença de animais soltos. Após o recolhimento, os animais serão levados a um abrigo temporário, onde seus tutores poderão retirá-los mediante pagamento de multas e taxas. Caso não sejam buscados em até cinco dias, poderão ser leiloados ou dados para adoção. (O Liberal – Ouro Preto)

“Arte nas Águas de Minas” em MoC

Montes Claros está incluída no projeto “Arte nas Águas de Minas”, que visa transformar unidades da Copasa em galerias de arte urbana. Entre outubro de 2023 e março de 2025, o projeto criará 18 murais em seis cidades mineiras, com o tema central sendo a água. Artistas renomados e talentos locais serão selecionados para participar, com uma convocatória específica para Montes Claros. Além das obras, os artistas também ministrarão oficinas, ampliando o impacto social do projeto. Essa iniciativa reforça o papel de Montes Claros como um polo cultural, valorizando as artes visuais e promovendo a conexão com a comunidade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Governo amplia ações para o setor da moda

O Governo de Minas Gerais lançou o programa Passarela Liberdade 2024, com diversas iniciativas para fortalecer a cadeia produtiva da moda no estado. Durante um evento no Palácio das Mangabeiras, foram apresentados novos projetos, como a Semana de Moda e Cultura no Circuito Liberdade e o 1º Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa, além da continuidade do desfile Passarela Liberdade, que nesta edição tem o tema "Moda, Arte e Ofício". As atividades ocorrerão de 20 a 31 de outubro, com exposições e oficinas, buscando promover a moda mineira e seu impacto econômico e social. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Lagoa da Prata se prepara para conferência

Lagoa da Prata se prepara para a Conferência Municipal de Cultura e Turismo, que acontecerá no dia 22 de outubro. A conferência terá como tema "RespirAR Cultura e Meio Ambiente!" e buscará debater políticas de proteção aos bens culturais e naturais da região. A participação da comunidade é essencial, permitindo que cidadãos, artistas e gestores apresentem ideias e colaborem na construção de políticas para a preservação do patrimônio e desenvolvimento sustentável do turismo local. Durante o evento, também ocorrerá a eleição de novos membros do Conselho de Proteção ao Patrimônio e a reativação do Conselho de Políticas Culturais. (Tribuna Formiguense)

Servidor tem clube em Sete Lagoas

Um dos momentos mais aguardados por servidores públicos municipais Prefeitura de Sete Lagoas chegou. Foi inaugurado em grande estilo, no último sábado, 12 de outubro, o Clube de Esportes e Lazer do Servidor. O Dia das Crianças foi marcado por muita festa, confraternização, futebol da Copa do Servidor e show da banda Samba Gol. Tudo no novo espaço criado para receber todos com muitas opções de entretenimento e prática esportiva. O Clube de Esportes e Lazer do Servidor Municipal ocupa uma estrutura de alto nível. (Diario de Sete Lagoas)

