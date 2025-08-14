COLUNA MG

Marinha faz operação em Furnas com 13 países

A Marinha do Brasil lidera exercícios militares no Lago de Furnas, em Minas Gerais, com a presença de militares de 13 nações amigas. A operação começou nesta quarta e vai até domingo, 20, contando com a participação de mais de mil fuzileiros navais, além de agentes de instituições brasileiras, como a Polícia Militar, Defesa Civil, Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, Ibama e outros. Vão estar presentes representantes da Alemanha, Argentina, Camarões, China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França, Itália, México, Nigéria, Países Baixos e Peru. (Folha da Manhã – Passos)

MPF move ação contra Correios

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação contra os Correios por falhas na entrega de encomendas em Uberlândia, especialmente em áreas afastadas e condomínios. A ação aponta a ausência de tecnologias para monitoramento em tempo real das entregas, prática comum em empresas privadas, e acusa a estatal de alegar tentativas de entrega frustradas sem que os agentes compareçam aos endereços. O MPF considera essas práticas abusivas e pede que os Correios adotem tecnologias de monitoramento em 30 dias. (Diário de Uberlândia)

TJMG nega prática de constelação familiar

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o uso da constelação familiar em Juiz de Fora após questionamentos sobre a prática, que está sendo debatida no Congresso para possível proibição no Judiciário. O método, não reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), é criticado por perpetuar narrativas que culpabilizam vítimas, especialmente mulheres, em casos de violência doméstica. Um projeto de lei em tramitação visa proibir a prática, argumentando que ela desrespeita os direitos humanos e a Lei Maria da Penha, colocando em risco a integridade das vítimas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Produtores dão início a plantio em Uberaba

Com o início das chuvas em Uberaba, produtores já começaram o plantio da safra 2025. Segundo dados do Conselho de Previsão de Safra, o município atingiu mais de 20% de área plantada nos primeiros 15 dias de outubro, com destaque para as lavouras de soja. Petrônio Silva, da Emater, relatou que as chuvas recentes, totalizando 42,6 milímetros, permitiram o início da semeadura, com expectativa de atingir 85 mil hectares de soja, uma área similar à de 2023, porém inferior à de 2024. A área de milho deve alcançar entre 15 e 20 mil hectares, repetindo o número da safra anterior. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Tremor de terra é registrado em Divinópolis

Um tremor de terra de 2.2 na Escala Richter foi registrado no distrito de Ermida, em Divinópolis, no dia 14 de outubro de 2024, por volta das 16h30, sendo sentido pelos moradores do Bairro Santo Antônio dos Campos. Segundo especialistas da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), abalos dessa magnitude podem ser percebidos em um raio de até 20 km e são comparáveis ao impacto de veículos pesados. Bruno Collaço, do Centro de Sismologia da USP, explicou que a formação do solo na região facilita a ocorrência de tremores desse tipo, que já haviam sido registrados em 2022, sem causar danos significativos. (Portal Gerais – Divinópolis)

Currículo do Ensino Médio muda

O Governo de Minas Gerais anunciou novas diretrizes curriculares para o Ensino Médio em 2025, focadas em inovação, leitura e formação profissional. Entre as principais mudanças estão a introdução de uma aula extra de "Projeto de Vida" no 1º ano, com ênfase nas competências socioemocionais, e a reformulação do itinerário formativo em tecnologia e inovação. O Projeto de Leitura e Escrita, com um investimento de R$ 212 milhões, visa intensificar a prática de leitura e produção textual. A carga horária de língua portuguesa e matemática será dobrada, e o programa "Trilhas de Futuro" expandirá cursos técnicos em parceria com o Senai. (Divinews – Divinópolis)

Minas atrai investimentos privados

Nos últimos seis anos, o Governo de Minas Gerais atraiu R$ 453 bilhões em investimentos privados, gerando mais de 223 mil empregos diretos e 216 mil indiretos, impulsionando a economia local em setores como mineração, infraestrutura e energia solar. Além disso, iniciativas como a criação da Rota dos Vinhos buscam fortalecer o enoturismo e a diversificação econômica, enquanto grandes indústrias, como Heineken e Grupo Boticário, reforçam a atratividade de Minas como um dos principais destinos de investimentos no Brasil. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

