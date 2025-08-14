COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Caratinga suspende Exposição Agropecuária

Três dias após abrir processo de licitação para realização da “Exposição Agropecuária e Industrial de Caratinga”, a Prefeitura de Caratinga suspendeu o evento. Estavam previstos rodeio profissional, shows nacionais e regionais, além de concurso para eleição da rainha e princesas. Para a suspensão, conforme justificativas da Prefeitura, no documento da licitação, foram considerados questionamentos apresentados, em caráter técnico da organização geral do evento, tais como, que o prazo de execução dos serviços previstos não estava em conformidade com as obrigações legais e administrativas estipuladas para a realização das atividades. (Diário de Caratinga)

Petrobras quer parceria com Vale

A Petrobras e a Vale firmaram uma parceria para descarbonizar as operações da mineradora, incluindo o uso de combustíveis renováveis em caminhões, trens e navios. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou o uso de óleo vegetal para produzir diesel renovável, sem concorrer com o setor agrícola. Além disso, a Petrobras está avaliando o reaproveitamento de plataformas desativadas e enfrenta desafios com os altos custos de novas plataformas de exploração. A empresa também contratou mais de 3,5 mil funcionários este ano, mas não prevê novos concursos no momento. (Folha de Sabará)

Obras de duplicação em Bocaiuva

O tráfego na área urbana de Bocaiuva será alterado em função das obras de duplicação conduzidas pela Eco135. O trecho entre os quilômetros 410 e 414 terá a pista central interditada, e o fluxo de veículos será desviado para as vias marginais. Essas mudanças devem se estender até setembro de 2025, com proibição de estacionamento nas marginais durante o período. O coordenador de Obras, Rony Rodrigues, destacou que serão implementadas soluções inovadoras para agilizar o andamento dos trabalhos e minimizar o impacto no trânsito. Além disso, retornos serão ajustados e a sinalização reforçada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Festival de rock traz premiação

A 6ª edição do Ummagumma Classic Rock Festival, em Três Pontas, acontece nos dias 15 e 16 de novembro e contará com grandes tributos do rock nacional. O evento, patrocinado pela CEMIG e realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, também promove o projeto Escola de Rock, que está com quatro editais abertos até 20 de outubro. As categorias incluem um concurso de bandas, com modalidades online e presenciais, além de concursos de redação e desenho para os estudantes da cidade. Mais de 11 mil reais serão distribuídos em premiações, e o evento de apresentação das bandas será realizado em 9 de novembro no Centro Cultural Milton Nascimento. (Correio Trespontano)

19º Intercâmbio Identidade Cultural

O 19º Intercâmbio Identidade Cultural, realizado em 14 de julho de 2024 em Além Paraíba, Minas Gerais, reuniu cerca de 300 capoeiristas e agentes culturais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Organizado pelo Mestre Izaias Pinguim, o evento celebrou a tradição da capoeira com atividades como batizados, troca de cordéis e rodas de capoeira. Um dos momentos marcantes foi a homenagem ao Monitor Mão de Couro, falecido este ano. Mestre Pinguim foi promovido a Mestre de 2º Grau, e o evento contou com apoio da Lei Paulo Gustavo, reforçando a capoeira como símbolo de resistência e união. (Jornal Agora- Além Paraíba)

Naque proíbe fogos de artifício

A Câmara Municipal de Naque aprovou em votação, o projeto de lei nº 012/2024, que "proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso" no município. Entre a argumentação para a proibição estão os efeitos que o volume em decibéis pode causar em animais, crianças, idosos e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). (Jornal dos Vales)

Campanha Natal sem Fome

A campanha Natal sem Fome 2024 em Araguari reuniu diversas instituições, associações e forças de segurança em um esforço conjunto para transformar o Natal de famílias em situação de vulnerabilidade. Liderada pela CDL Araguari, a iniciativa busca mobilizar o setor público, privado, organizações civis e religiosas para arrecadar e distribuir alimentos. Com expectativa de superar as metas anteriores, que alcançaram mais de sete toneladas de doações, a campanha promete trazer esperança e alegria para muitas famílias locais. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

