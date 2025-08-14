COLUNA MG

Diagnósticos de câncer de mama em queda

Em 2024, os diagnósticos de câncer de mama em Uberlândia registraram uma queda de 52% em comparação ao ano passado. Até agosto deste ano, foram confirmados 68 novos casos, enquanto em 2023, no mesmo período, foram 143. Os dados são do Painel de Monitoramento do Tratamento Oncológico de Minas Gerais. O levantamento também aponta uma redução de 33% no número de óbitos. De janeiro a agosto de 2024, a cidade registrou 43 mortes em decorrência do câncer. Já no ano passado, 65 pacientes faleceram por complicações associadas à doença. (Diário de Uberlândia)

Nenhum vereador reeleito em Bom Despacho

Os eleitores de Bom Despacho trocaram no pleito eleitoral deste ano todos os seus nove representantes da Câmara Municipal. Além da turma ser 100% nova, todos os futuros vereadores, nunca estiveram no Legislativo. O advogado especialista em Direito Público, Jarbas Lacerda, explica que a renovação em Câmaras tem sido fator recorrente, mantendo-se um nível de renovação do quadro de vereadores, estando mesclado entre a reeleição de alguns membros e a chegada de novos nomes. “Temos verificado que a reeleição vem perdendo força nos municípios, verificando-se um alto índice de renovação das cadeiras de cada Poder Legislativo”, comentou. (Jornal Agora – Divinópolis)

Fartura terá edição festiva em BH

O Festival Fartura em Belo Horizonte celebra seu 10º aniversário nos dias 19 e 20 de outubro, com o tema Minas-França. O evento contará com a participação de chefs franceses renomados, além de chefs mineiros influenciados pela culinária francesa. A programação incluirá intervenções culinárias ao vivo, aulas práticas, uma Mercearia Fartura com produtos regionais, e shows musicais de bandas como Tocaia e Mambo Jazz. O diretor Rodrigo Ferraz destaca a expansão internacional da plataforma, que já promoveu eventos em Portugal e na França. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Azeites de Minas entre os melhores

O Azeite Verolí, da propriedade Olivais Alma da Mantiqueira em Sapucaí Mirim, e o Azeite Mantikir, da Fazenda Tuiuva em Maria da Fé, foram reconhecidos na lista dos melhores azeites do mundo do guia italiano Flos Olei 2025, destacando-se pela qualidade resultante do manejo cuidadoso e da adaptação das oliveiras ao clima local. O Verolí, que já é premiado internacionalmente, foi lançado em 2022 e representa um projeto familiar, enquanto o Mantikir também ganhou prêmios significativos. (Balcão News – Belo Horizonte)

Assistente virtual chega a Paraíso

A assistente virtual Frida, criada pela Polícia Civil de Minas Gerais, foi lançada em São Sebastião do Paraíso para ajudar no combate à violência contra a mulher. Frida oferece acolhimento, orientação e apoio imediato a vítimas de violência doméstica e familiar, facilitando o primeiro contato com as autoridades. O serviço realiza triagens, agendando atendimentos presenciais para a formalização de medidas protetivas. Com mais de 75 mil casos de violência doméstica registrados em Minas Gerais no primeiro semestre de 2024, a Frida é uma ferramenta essencial para mulheres que precisam de ajuda rápida e confidencial. (Jornal Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Multas ambientais caem em Uberlândia

Entre janeiro e agosto de 2024, Uberlândia registrou uma queda de 45% no número de multas por infrações ambientais, totalizando 93 autuações, em comparação às 169 do mesmo período em 2023. Enquanto isso, as fiscalizações aumentaram em 13%, chegando a 998 ações, a partir de um esforço da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para combater crimes ambientais. Além das ações de repressão, a Semad também realiza atividades preventivas, como palestras e campanhas educativas, para conscientizar a população sobre a legislação ambiental. (Diário de Uberlândia)

Minas tem 165 na lista suja

Minas Gerais lidera a "Lista Suja" do trabalho análogo à escravidão no Brasil, com 165 empregadores, o que representa 22% do total nacional de 727. O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas apresentaram dados que revelam o resgate de 1.635 pessoas no estado. As principais áreas afetadas incluem agricultura, carvoarias, e construção civil, com a maioria das vítimas sendo pessoas negras, moradores locais e imigrantes. (Diário do Aço – Ipatinga)

