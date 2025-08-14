COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Projeto de R$ 3,5 bi para Jequitinhonha

O governo de Minas Gerais deu início, na última quinta-feira (10), à consulta pública do Projeto Água dos Vales, uma Parceria Público-Privada (PPP) que busca universalizar o saneamento básico nas regiões do Jequitinhonha e Mucuri até 2033. O projeto, que contará com investimentos de R$ 3,5 bilhões, pretende beneficiar mais de 1 milhão de pessoas em 92 municípios, garantindo acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, em uma área historicamente marcada pela falta de infraestrutura e serviços essenciais. A proposta representa um marco, sendo a primeira PPP do Brasil voltada para a ampliação do saneamento básico em áreas rurais, indo além dos grandes centros urbanos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://www.diariodocomercio.com.br/economia/projeto-agua-dos-vales-jequitinhonha/

III Festival de Cultura Popular

Entre os dias 11 e 13 de outubro Viçosa receberá o III Festival de Cultura Popular: Na Boca da Mata, organizado pela Escola de Capoeira Senzala Viçosa. O evento contará com rodas de capoeira, samba de roda, coco de roda, oficinas e debates sobre a cultura popular, além de apresentações de mestres renomados, como Mestre Zumbi e Contramestra Dana. Uma programação especial para crianças também será oferecida, com atividades conduzidas pela Cia Contopéia de Teatro. A troca de graduações dos capoeiristas do grupo será um dos momentos marcantes do festival. (Folha da Mata - Viçosa)

https://folhadamata.com.br/vicosa-recebe-iii-festival-de-cultura-popular-com-capoeira-e-samba

Produtores de queijo premiados

Nesta terça-feira, 8 de setembro, produtores de Queijo Minas Artesanal (QMA) assistidos pela Emater-MG foram destaque no Troféu Eduardo Frieiro, premiação que celebra a culinária mineira. Entre os homenageados estavam 14 produtores de regiões reconhecidas pela produção de QMA e extensionistas aposentados que contribuíram para a valorização dessa tradição. A presidente da Aproq, Maria Elisa de Almeida, destacou o reconhecimento do queijo como um patrimônio cultural. O prêmio é organizado pelo Instituto Eduardo Frieiro, em homenagem ao escritor e ao legado gastronômico mineiro. (Clarim.net - Araxá)

https://clarim.net.br/produtores-de-queijo-assistidos-pela-emater-mg-recebem-o-trofeu-eduardo-frieiro/

Caratinga terá Exposição Agropecuária

Após um longo período sem grandes festas para o público, Caratinga será palco da “Exposição Agropecuária e Industrial de Caratinga 2024”. O evento contará com rodeio profissional, shows nacionais e regionais, além de concurso para eleição da rainha e princesas. Para realização do evento, a Prefeitura já abriu processo de licitação buscando contratar empresa para planejamento, execução e gestão de atrações artísticas e culturais. Estima-se um público de 5.000 a 7.000 por dia de evento, tendo como comparação similares realizados na região, contudo podendo variar para mais conforme atrações e atividades a serem realizadas. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/caratinga-tera-exposicao-agropecuaria-e-industrial-com-rodeio-shows-nacionais-e-regionais/

Trem celebra dia das crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) promove atividades lúdicas e educativas, organizadas pelo Museu Vale e pela Rede Voluntária Vale. Durante a viagem, crianças poderão participar de uma oficina de Criatividade Sustentável, criando estampas com materiais reciclados, e ouvir contos populares, como a lenda indígena "A Fruta Amarela". Além disso, oficinas de colorir ocorrerão nos dias 11 e 12 de outubro, em trechos específicos da viagem, proporcionando uma experiência divertida e educativa para os pequenos passageiros. (Diário do aço - Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0119240-trem-da-vale-celebra-dia-das-criancas-com-oficinas-e-contacao-de-historias

Banda 14 Bis na Festa da Moda

No dia 19 de outubro, Divinópolis sediará a aguardada Festa da Moda, no estacionamento do Divishop, com entrada gratuita. O evento contará com atrações musicais, como a icônica banda 14 Bis, que se apresentará em comemoração aos seus 40 anos de carreira. A programação inclui a abertura da Praça Gastronômica da Abrasel, apresentações musicais e um desfile de moda que destacará as confecções locais. Além de celebrar a cultura, o evento visa impulsionar a economia da região, promovendo a interação entre fabricantes, lojistas e consumidores, reafirmando Divinópolis como um polo de moda em Minas Gerais. (Divinews - Divinópolis)

https://divinews.com/2024/10/10/banda-14-bis-se-apresenta-gratuitamente-na-festa-da-moda-e-agita-divinopolis/

Arcos exibirá filme regional

O filme "Faroeste", dirigido por Abelardo de Carvalho e lançado em 2014, terá exibições comemorativas de dez anos em Arcos nos dias 17, 18, 19 e 20 de outubro, às 20h, na Casa de Cultura de Arcos. O longa, gravado em Pains e inspirado no romance "Bestiário", do próprio diretor, narra a história do fazendeiro Luiz Garcia, temido e amado na região na década de 1940. Com cenas gravadas em locações reais e luz natural, o filme conta com 30 atores e a participação de moradores locais. As exibições serão precedidas por uma exposição com objetos e fotos dos bastidores do filme. (O Pergaminho - Arcos)

https://www.opergaminho.com.br/dez-anos-de-faroeste-terao-exibicoes-comemorativas-em-arcos