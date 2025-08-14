COLUNA MG

PF investiga candidatos por corrupção

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), seis mandados de busca e apreensão em Argirita, cidade localizada a cerca de 70 quilômetros de Juiz de Fora. A suspeita, de acordo com a corporação, é de que candidatos da cidade da Zona da Mata mineira cometeram crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa. A ação faz parte da Operação “Sufrágio Limpo II”. Ainda sob sigilo das investigações, não foram divulgados nomes dos suspeitos. A Justiça Eleitoral da 161ª Zona Eleitoral de Leopoldina foi a responsável por expedir os mandados, que foram cumpridos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar, Penal Federal e Estadual. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Novas tarifas de pedágio no Sul de Minas

Desde ontem os motoristas que circulam pelas rodovias BR-459, MG-290, MG-173 e MGC-146, no Sul de Minas, enfrentam o aumento das tarifas de pedágio: de R$ 9,20 para R$ 9,60 para carros de passeio, e de R$ 4,60 para R$ 4,80 para motocicletas e motonetas. O reajuste, previsto no contrato de concessão, visa manter a operação, manutenção e investimentos nas rodovias. Usuários frequentes com TAGs podem ter descontos de até 98% no pedágio dentro do mesmo mês. (Correio Trespontano)

Varginha passa a ter 3 voos para BH

A companhia aérea Azul confirmou o aumento da frequência de voos entre Belo Horizonte e Varginha, passando de um voo semanal aos domingos para três voos semanais, às terças, quintas e domingos. Os voos partem de Confins às 11h00, com chegada em Varginha às 12h40, e retornam de Varginha às 13h20, com pouso em Confins às 15h00. A ampliação foi celebrada pelas autoridades locais, como a secretária de Turismo de Varginha, Rosana Carvalho, que ressaltou a importância para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.. (Folha de Varginha)

Santuário recebe Ópera

O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade em Caeté, na Grande BH, será palco de um grande espetáculo no próximo domingo (13): a ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, da Fundação Clóvis Salgado. Oportunidade única para quem não conseguiu garantir os ingressos, já que a apresentação, que estará em cartaz no Palácio das Artes (dias 17, 19, 21 e 23), está com os ingressos esgotados. O espetáculo retrata a passagem bíblica do cativeiro hebreu na Babilônia em quatro atos, em que oito personagens inspirados na situação do povo italiano, sob o domínio austríaco, fazem uma associação entre os hebreus escravizados e os italianos subjugados. (Jornal Opinião – Caeté)

Saca de café vendida por R$ 25 mil

Uma saca de café de 60 kg, produzido em São Tomás de Aquino, foi vendida por R$ 25 mil no 9º Fórum de Qualidade e 22º Concurso de Qualidade de Café da Alta Mogiana, ocorridos no Bosque do Sagui, em Franca, em evento realizado pela Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana. Os melhores cafés da região que venceram o concurso foram das cidades de Ibiraci, Marilise Faleiros (melhor café produzido por mulheres), com 90.29 pontos; Thelma de Lima Peixoto (melhor café fermentado) com 88.64 pontos. O grande campeão da noite foi de São Tomás de Aquino, da Terracota Specialty Coffee, do produtor Flávio Antônio de Matos, um geisha, pontuando incríveis 91.43 pontos na categoria café natural. (Observo – Passos)

Uberaba em situação de emergência

Devido a maior crise hídrica dos últimos 40 anos, a Prefeitura de Uberaba declarou situação de emergência nas áreas afetadas pela seca. A medida permite a adoção de ações para mitigar os impactos da seca prolongada, que já dura seis meses e está provocando o esgotamento dos mananciais e o desabastecimento de água. Uma das principais medidas é a suspensão das aulas em escolas com problemas de abastecimento de água, com reposição das aulas já planejada pela Secretaria de Educação. Além disso, há previsão de chuvas no município, com alerta de tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que inclui risco de ventos fortes, granizo e alagamentos. (Jornal de Uberaba)

Alunos visitam Fazenda Laboratório

A Fazenda Laboratório do Unifor-MG recebeu, no dia 26 de setembro, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Unifor que foram conhecer o ambiente. O passeio ocorreu no período da tarde e contou com atividades como o plantio de mudas de alface, a exploração dos tipos de solo e a observação de alguns animais comuns em ambientes rurais. A atividade teve como objetivo permitir que os estudantes compreendessem o ciclo de vida das plantas e aprendessem sobre o processo de plantio, cultivo e colheita, enfatizando o desenvolvimento das mudas de alface e a importância dos cuidados contínuos. (O Pergaminho – Formiga)

