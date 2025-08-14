COLUNA MG

Be8 anuncia unidade em Uberaba

Durante cerimônia em que o presidente Lula sancionou a lei que institui o Programa Combustível do Futuro, também foi comunicado que a empresa Be8 irá investir R$400 milhões na construção de unidade de biocombustíveis em Uberaba. Será a primeira empresa dentro do projeto piloto Gás para Empregar. A comunicação foi feita junto com o empresário Erasmo Carlos Battistella, CEO do ECB Group e fundador da Be8. A empresa atua no segmento de energias renováveis e implementa novas matrizes energéticas. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Estudantes recebem prêmio

Estudantes da Escola Estadual Padre Laerte Esperança de Oliveira, em Buenópolis, Minas Gerais, ganharam o prêmio de “Melhor Relatório de Pesquisa” na nona edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic), com o projeto “Florística De Trilhas Do Parque Estadual Serra Do Cabral: Conhecer Para Conservar”. Os alunos focaram na identificação da vegetação local para promover a conservação ambiental. Eles se preparam agora para representar Minas Gerais em uma feira internacional na Argentina em 2025.(Gazeta Norte Mineira - Montes Claros)

BH Airport terá voo direto para Rio Branco

A partir de 27 de outubro, a companhia aérea Azul iniciará voos diretos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte para Rio Branco, no Acre. Essa rota, que será a única conexão direta entre o Acre e a região Sudeste, contará com duas decolagens diárias, aumentando em 50% a oferta de assentos em Rio Branco. Além disso, o voo de BH para Porto Alegre, que havia sido suspenso, também será retomado na mesma data. A conectividade proporcionada por esses voos visa impulsionar o turismo e os negócios entre Minas Gerais e outras regiões do Brasil, além de facilitar conexões com destinos internacionais.(Cidade Conecta - Nova Lima)

Circuito ganha nova sede em Aiuruoca

Na celebração ao aniversário de 318 anos de fundação e 190 anos de emancipação de Aiuruoca, foi inaugurada a nova sede do Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira. Este evento marca um importante avanço para o turismo na região. Criado em 1998, o Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira é pioneiro em Minas Gerais e abrange os municípios de Aiuruoca, Alagoa, Bocaina de Minas, Itamonte, Itanhandu, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Serranos. O circuito tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do turismo. (Jornal Panorama – Aiuruoca)

Exposição: Cesec Dona Afonsina

O Cesec Dona Afonsina, que há 40 anos atua na educação de Pará de Minas, comemorará seu jubileu de esmeraldas/rubi com a exposição "Cesec Dona Afonsina – Jubileu de Esmeraldas/Rubi", que será inaugurada no dia 9 de outubro, às 20h, no Museu Histórico. O evento abordará a trajetória educacional da instituição e ficará aberto à visitação até 8 de novembro. A diretora do Cesec, Idalila Mara de Araújo, enfatizou a importância dessa celebração, ressaltando o papel social da escola na vida de jovens, adultos e idosos, e a conquista de certificações que a tornam uma referência na educação mineira. A abertura contará com homenagens especiais. (Jornal Diário de Pará de Minas)

Sul tem rodovias com obras concluídas

O Sul de Minas acaba de concluir um pacote de obras rodoviárias que abrange 460 km de estradas, com um investimento total de R$ 22,5 milhões. As melhorias, realizadas pela empresa EPR Sul de Minas sob contrato com o Governo de Minas, incluem recuperação de pavimentos e modernização da sinalização em rodovias como CMG-146, MG-173, MG-290, MG-295 e MG-459. As obras envolveram a fresagem e recomposição de mais de 105 mil m² de pavimento, além da aplicação de 88.500 m² de pintura e instalação de novas placas e tachas. (Poços Já - Poços de Caldas)

Pouso Alegre terá caminhada

Pouso Alegre sediará a quarta edição da Caminhada de Combate ao Câncer de Mama no dia 27 de outubro de 2024, como parte das atividades do Outubro Rosa. O evento visa conscientizar a comunidade sobre a importância do diagnóstico precoce e promover a solidariedade na luta contra o câncer de mama. Além da caminhada, a Rahra lançará uma coleção de semijoias em homenagem à causa e distribuirá cartilhas de prevenção com as compras realizadas durante o mês. (Jornal Diário Regional - Pouso Alegre)

1º Festival Tira Gosto em Sabará

No dia 13 de outubro, a Praça Santa Rita em Sabará será transformada pelo 1º Festival Tira Gosto, promovido pelo Expoberá, que reunirá os melhores petiscos da cidade. O evento celebrará a rica gastronomia mineira e fortalecerá o empreendedorismo juvenil, com a participação de renomados bares e restaurantes oferecendo pratos tradicionais e inovadores. Além da gastronomia, o festival contará com uma programação musical diversificada, incluindo DJ Janpaul, Trio Muringa e Finos do Samba, proporcionando um ambiente festivo e interativo para toda a família. Espera-se que cerca de 500 pessoas compareçam. (Folha de Sabará)

