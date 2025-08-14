COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Produtores de flores comemoram safra

Produtores de flores em Minas Gerais estão celebrando uma boa safra, especialmente com a aproximação da primavera, que traz maior demanda devido a festas de confraternização e formaturas. A 52ª Festa das Rosas e Flores, que acontecerá em Barbacena de 10 a 13 de outubro, marca este momento positivo, após um período difícil durante a pandemia. Barbacena é um dos principais pólos de flores de corte do Brasil, com destaque para a participação de produtores locais que buscam expandir seus negócios. A região, que emprega em grande parte mão de obra feminina, produziu 1,2 milhão de dúzias de flores anualmente. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3656/produtores-de-flores-em-minas-comemoram-boa-safra

Bom Samaritano amplia setores

O Hospital Bom Samaritano celebrou um marco importante em sua história, na segunda-feira, 30, com a inauguração das novas instalações do Núcleo de Reabilitação Física e Administrativa, além da implementação do serviço de odontologia oncológica. O evento foi prestigiado por autoridades locais, equipe médica, colaboradores e membros da comunidade. O prefeito Daniel Sucupira reforçou o compromisso da gestão municipal com a saúde pública. O cuidado humanizado é a maior prioridade do hospital. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26798

Animação de Divinópolis está nos cinemas

A animação brasileira "Placa Mãe", dirigida por Igor Bastos, estreou nos cinemas de todo o país no dia 3 de outubro e ficará em cartaz até 9 de outubro. Produzido em Divinópolis e Nova Serrana ao longo de quatro anos e meio, o filme é o primeiro longa-metragem de animação do interior de Minas Gerais. "Placa Mãe" já conquistou prêmios em festivais internacionais, incluindo o Festival de Cinema de Nova York e o Festival Internacional de Montelupo, na Itália. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/animacao-produzida-em-divinopolis-ja-esta-nos-cinemas/

Governo amplia vagas para Trilhas

O programa Trilhas de Futuro, o maior projeto de formação profissionalizante gratuita em Minas Gerais, ampliou sua oferta de vagas de 40 mil para 50 mil na quinta edição, em resposta a mais de 346 mil inscrições, um recorde histórico. O programa tem como objetivo preparar jovens para o mercado de trabalho, contando com 230 instituições credenciadas em 157 municípios e 102 modalidades de cursos técnicos, incluindo áreas como Enfermagem e Cervejaria. A previsão é que as aulas comecem em fevereiro de 2025, após a alocação dos alunos, que será divulgada em 11 de outubro. (Jornal da Cidade - Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/educacao/governo-de-minas-amplia-vagas-do-trilhas-de-futuro-para-50-mil-apos-recorde-de-inscricoes/

Uberaba tem festival gastronômico

Começou na segunda-feira (7) o 4º Festival Gastronômico e Cultural de Uberaba. Até dia 30 de outubro, 21 bares e restaurantes participarão de uma competição culinária, com pratos produzidos especialmente para o Circuito Gastronômico e Cultural. O festival será encerrado com uma grande festa no Pavilhão Multiuso do Parque Fernando Costa da ABCZ, com shows de artistas locais. A intenção é que, neste período, a comunidade visite os bares e restaurantes participantes do Festival, experimente os pratos que serão servidos, vote para ajudar a escolher as melhores criações e aproveite as apresentações culturais também nos estabelecimentos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/com-21-bares-e-restaurantes-confirmados-uberaba-realiza-o-4-festival-gastronomico-1.431044

Inicia projeto com visitação ambiental

O Projeto Xerimbabo Usiminas inicia suas atividades em outubro, oferecendo um circuito de visitação ambiental de 19 de outubro a 15 de dezembro, com o tema "Meio Ambiente: Cuidar é um dever". O projeto visa conscientizar o público sobre práticas sustentáveis e o papel da indústria na preservação ambiental. Durante as visitas guiadas ao Centro de Biodiversidade da Usipa, os participantes conhecerão áreas de preservação, cuidados com animais e gestão de recursos naturais. As escolas podem agendar visitas de terça a sábado, enquanto a comunidade terá acesso aos sábados, domingos e feriados. (Portal Silmara de Freitas - Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/projeto-xerimbabo-usiminas-tem-inicio-em-outubro-com-circuito-de-visitacao-ambiental/

Arinos bate recorde de calor

A cidade de Arinos, no Noroeste de Minas Gerais, bateu o recorde de maior temperatura do ano no estado. Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registraram máxima de 42,3 graus na segunda-feira (7). Também no Noroeste de Minas, a cidade de Unaí, até então detentora do recorde, chegou aos 41,4 graus na segunda. Conforme o Inmet, antes de ser desbancada por Arinos, a maior temperatura do ano em Minas Gerais tinha sido registrada em Unaí, no último sábado (5), com 42,2 graus. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/minas/08-10-2024/minas-bate-recorde-de-temperatura-no-ano-com-42-graus.html