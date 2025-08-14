COLUNA MG

Sul receberá complexo de R$ 55 mi

O Laboratório MCG, do Grupo Conde, irá construir um complexo industrial em Paraisópolis, na região Sul de Minas Gerais, com investimento inicial de R$ 55 milhões. O empreendimento faz parte do projeto do grupo empresarial de migrar todas as operações da empresa para o Estado nos próximos cinco anos. Os representantes da companhia assinaram as escrituras de doação de terrenos que totalizam mais de 65 mil m², que lançaram a base para a construção desse complexo industrial. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e executivos da indústria. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Empate na eleição de Inhaúma

No domingo, 6 de outubro, Inhaúma, uma cidade de 5.780 habitantes na região central de Minas Gerais, registrou um resultado eleitoral inusitado que poderá entrar para a história local. Os candidatos Zula, do Republicanos, e Carlinhos, do Solidariedade, empataram com exatos 2.434 votos cada um, e o vencedor foi definido por critério de idade. De acordo com a legislação eleitoral brasileira, em caso de empate, o candidato mais velho assume a prefeitura, o que colocou Zula, de 62 anos, em uma posição privilegiada em relação a Carlinhos, que tem 46 anos. (Jornal Panorama – Caxambu)

Estação de Caeté restaurada

Depois de um ano e quatro meses de restauração, a Estação Ferroviária de Caeté foi reinaugurada na semana passada. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 1,2 milhão na obra, com patrocínio de R$ 942 mil da AngloGold Ashanti e R$ 320 mil destinados pela Prefeitura de Caeté, órgão que fará a gestão do espaço. A reabertura marca a transformação da estação em um equipamento cultural da cidade. Já dentro da agenda de reabertura foi feita a inauguração da Escola de Música Maestro Miguel Teodoro Fonseca, que leva o título em homenagem ao maior compositor caetanense do período barroco, que tem peças apresentadas ao redor do mundo até hoje. Inicialmente, a escola atenderá 120 alunos divididos em três turnos. (Jornal Opinião – Caeté)

Araxá recebe Copa de Mountain Bike

Minas Gerais receberá novamente, no ano que vem, a Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country, organizada pela Warner Bros., Discovery e a União Ciclística Internacional. Assim como em 2024, a sede estadual da competição será o município de Araxá, no Alto Paranaíba, único da América Latina a acolher o evento. Entre 3 e 6 abril, e dos dias 10 a 12 do mesmo mês, a cidade recepciona competidores, equipes e admiradores da modalidade para as duas primeiras etapas do torneio, que também vai passar por outros nove países. (Clarim.net - Araxá)

Empresários são homenageados

Na última sexta-feira, o vice-governador de Minas Gerais, professor Mateus, participou da segunda edição do Inova Varejo BH, um importante evento do setor varejista promovido pelo Sistema Fecomércio-MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais, que reuniu líderes e empresários em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, foram homenageados 17 empresários com o Prêmio Mercúrio, e Pedro Lourenço de Oliveira, presidente da rede Supermercados BH, recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Comercial. O professor Mateus destacou a importância do setor varejista para a economia estadual, que já gerou 924 mil empregos com carteira assinada, com a meta de alcançar 1 milhão de novas posições.(Balcão News - Belo Horizonte)

Obras de Pancetti são expostas

A Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte recebe, pela primeira vez, a exposição "Pancetti na Casa Fiat de Cultura: o mar quando quebra na praia...", que está em cartaz desde 3 de setembro e ficará disponível até 17 de novembro. A mostra apresenta 46 obras do artista José Pancetti, incluindo marinhas, paisagens, retratos e naturezas-mortas, algumas nunca antes exibidas. Pancetti, filho de imigrantes italianos, teve sua carreira marcada pela influência do mar, abordando em sua pintura um lirismo e melancolia únicos. A entrada é gratuita, e a exposição oferece uma chance valiosa de redescobrir a obra de um dos mestres da pintura brasileira. (Edição do Brasil - Belo Horizonte)

Semana da Música de Ouro Branco

A 18ª edição da Semana da Música de Ouro Branco ocorrerá de 12 a 18 de outubro, promovendo uma rica programação de concertos, recitais, masterclasses e oficinas nas cidades de Ouro Branco e Ouro Preto. O festival contará com a participação de renomados músicos, incluindo o violinista suíço Christoph Streuli. As inscrições para oficinas estão abertas até 3 de outubro, com vagas limitadas. O evento é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Ouro Branco e do Governo de Minas Gerais. Para mais detalhes, consulte o site oficial do festival. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

