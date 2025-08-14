COLUNA MG

PRF usa drones para multar motoristas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou o uso de drones para identificar infrações de trânsito em rodovias federais, com a tecnologia já aplicada na BR-262 em Minas Gerais e nas BR-282 e BR-101 em Santa Catarina. Os drones, que funcionam como um "binóculo moderno", permitem a visualização ampliada das infrações, como uso de celular ao volante e não utilização de cinto de segurança. As autuações ocorrerão posteriormente, sem abordagens no momento da infração, visando aumentar a segurança e eficiência na fiscalização. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3649/prf-comecou-a-usar-drones-para-multar-motorista-nas-rodovias-federais

Novos centros para cuidado de deficientes

O Ministério da Saúde anunciou um investimento de mais de R$ 49 milhões para expandir a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), com a abertura de 15 novos Centros Especializados em Reabilitação (CERs) em 13 municípios. Além disso, haverá um aumento de 20% no repasse para oito CERs que atendem pessoas com deficiências intelectuais e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A campanha também visa combater o capacitismo e promover a conscientização sobre a discriminação enfrentada por essa população. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/novo-pac/ministerio-da-saude-vai-abrir-15-centros-para-cuidado-da-pessoa-com-deficiencia/

Sonegação gera perda bilionária

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou que as mineradoras têm sonegado significativamente a compensação financeira pela exploração de recursos minerais (Cfem), resultando em uma perda bilionária para os municípios. Entre 2014 e 2021, a sonegação atingiu até R$ 12,4 bilhões, com R$ 4 bilhões já perdidos definitivamente devido à decadência e prescrição de créditos. O TCU propôs várias recomendações à Agência Nacional de Mineração (ANM) para melhorar a fiscalização e a arrecadação. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0119032-sonegacao-por-mineradoras-gera-perda-bilionaria-para-municipios

Família doa órgãos de jovem vítima

Equipes do MG Transplante estiveram em São Sebastião do Paraíso na tarde desta quinta-feira (3) para retirar na Santa Casa de Misericórdia, órgãos de um rapaz de 19 anos, vítima de bala perdida, internado desde a última quinta-feira, 26 de setembro, e não resistiu aos ferimentos. Segunda-feira foi constatada sua morte cerebral, e a família do tratorista em gesto humanitário fez a doação de órgãos captados por equipe do MG Transplante conduzida por aeronave do Governo do Estado.

(Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=217633

Uberlândia recebe 21 novos ônibus

A Prefeitura de Uberlândia anunciou a chegada de 21 novos ônibus para o sistema de transporte público da cidade, todos equipados com ar-condicionado, suspensão a ar e acessibilidade. Além dos novos veículos, outros cinco ônibus devem ser entregues nos próximos dias. Atualmente, 396 ônibus atendem as 128 linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) municipal, que realiza mais de 127 mil viagens mensais. Desde 2017, o SIT já renovou 128 ônibus, com um investimento total de quase R$ 70 milhões. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36604/transporte-coletivo-de-uberlandia-recebe-21-novos-onibus

Sindcomércio doa cestas básicas

A equipe do Sindcomércio esteve presente no galpão do Sesc Mesa Brasil, em Teófilo Otoni na manhã de terça-feira, 1º de outubro, para acompanhar a doação de 1.250 cestas básicas. As cestas foram destinadas a 54 entidades, incluindo creches, abrigos, instituições de longa permanência para idosos e entidades mediadoras. A ação teve como objetivo destinar os alimentos em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado nesta terça (1/10), e ao Dia das Crianças, que será comemorado na próxima semana, dia 12 de outubro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26775

Projeto de Poços no Criança Esperança

O projeto “Conexão Inclusiva: Fortalecendo a Educação Por Meio de Assessorias Escolares Colaborativas”, da Adefip, foi selecionado como um dos 67 projetos do Brasil a serem beneficiados pelo Criança Esperança em 2025. No estado de Minas Gerais, apenas três instituições foram escolhidas: uma em Belo Horizonte, outra em Salinas, e a ADEFIP, de Poços de Caldas, que é a única do sul de Minas, reforçando a relevância da instituição com a educação inclusiva. Este é o quarto projeto da ADEFIP apoiado pelo Criança Esperança. A presidente voluntária da instituição, Ana Paula Tranche, comemorou. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/10/03/projeto-da-adefip-e-selecionado-pelo-crianca-esperanca-2025/