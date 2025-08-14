COLUNA MG

Primeiro café regenerativo do mundo

O primeiro café regenerativo do mundo, Arábica Selection Brasile Cerrado Mineiro, foi apresentado na Itália, em 1º de outubro, durante o Dia Internacional do Café. Resultado de uma parceria com o Sebrae Minas, o café é produzido por agricultores capacitados por meio do Educampo, utilizando práticas sustentáveis para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A missão, que promove a rastreabilidade do café do Cerrado, também busca estabelecer negócios B2B com torrefações e importadores, realizando eventos em cidades como Milão, Florença e Roma. (Jornal de Patrocínio)

Tempo seco gera queimadas em Araguari

A região do Triângulo Mineiro, incluindo Araguari, enfrenta um estado de emergência devido ao aumento das queimadas, exacerbado por altas temperaturas, baixa umidade (14%) e ventos. Após uma breve chuva de 10 mm, a previsão indica uma nova onda de calor que pode ser a mais intensa do ano, com temperaturas acima de 35°C. No dia 1º de outubro, os Bombeiros de Araguari combateram incêndios em áreas de pastagens, com destaque para dois incidentes na zona rural. Apesar da chuva recente, a vegetação permanece seca, aumentando o risco de novos incêndios, frequentemente provocados por ações irresponsáveis de pessoas. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Eprosol encerrada com sucesso

A Eprosol, tradicional evento de Soledade de Minas, encerrou no domingo, dia 29 de setembro, com grande sucesso e alegria contagiante. Durante cinco dias, o público teve a oportunidade de desfrutar de uma programação diversificada que celebrou a amizade, a fraternidade e as tradições locais, atraindo visitantes de várias regiões. A abertura do evento ocorreu no dia 25, marcando o início do aguardado torneio leiteiro, que se tornou um dos destaques da programação. O dia 26 trouxe ainda mais animação, com as primeiras ordenhas do torneio, a inauguração da feira de artesanato e um show. (Jornal Panorama – Caxambu)

BH recebe Chile Week Brasil 2024

A Chile Week Brasil 2024 acontece em Belo Horizonte no dia 3 de outubro, promovida pela ProChile, com o objetivo de fortalecer parcerias comerciais entre Brasil e Chile nos setores de mineração, eficiência energética e energias renováveis. O evento incluiu painéis, rodadas de negócios e visitas técnicas, destacando a expertise chilena em inovação e sustentabilidade. As atividades continuam no dia 4, com visitas às indústrias locais, promovendo o intercâmbio e o desenvolvimento de projetos sustentáveis. (MG Tursimo – Belo Horizonte)

BH é a 3ª capital com mais emissões de gás

Belo Horizonte é a terceira capital brasileira com mais emissões de gás carbônico devido a queimadas, com 1,82 tonelada por habitante em 2022, segundo dados do Instituto Cidades Sustentáveis. Especialistas destacam que ações em transporte, consumo de energia e gestão de resíduos são fundamentais para mitigar o problema. Embora o controle das emissões dependa principalmente dos governos federal e estadual, as prefeituras podem implementar medidas significativas, como incentivar transportes menos poluentes e promover a educação ambiental na população. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Juruaia faz maior calcinha do Brasil

A cidade de Juruaia, capital da Lingerie, referência de qualidade e tendência em moda íntima, praia e fitness, com o objetivo de apoiar a conscientização sobre o câncer de mama transforma o maior sutiã do Brasil e da maior calcinha fio do Brasil com uma nova roupagem idealizada pelo artista Tiago Martins. A ação busca atrair a atenção para gerar uma conversa sobre a importância do cuidado, com você e com quem você gosta, por meio dos exames de rotina para um diagnóstico precoce – que salva vidas. Entre as diversas ações voltadas para o mês, a cidade também lança o projeto social “Sutiã Solidário de Juruaia” para mulheres mastectomizadas. (Folha Regional – Muzambinho)

14ª Caminhada Pela Vida

A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acom) realizará a 14ª edição da "Caminhada Pela Vida – Outubro Rosa 2024" no dia 26 de outubro, em Divinópolis. Com concentração às 7h30 na Praça da Catedral e saída prevista para as 9h, o evento visa encerrar a campanha de conscientização sobre o câncer de mama, abordando o tema "Sua Saúde Não Espera!". Durante a caminhada, serão promovidas atividades voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença, que, segundo o INCA, afeta cerca de 57 mil mulheres anualmente no Brasil, com altas chances de cura quando detectado precocemente. (Portal Gerais – Divinópolis)

