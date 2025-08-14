COLUNA MG

Empresa doará estrutura para Catedral

A campanha "SOS Co-Catedral" anunciou que a empresa Emalto doará toda a estrutura metálica do novo telhado da Catedral, que tem um custo estimado em mais de R$ 500 mil. A Catedral, uma importante igreja católica do Vale do Aço, está fechada há mais de dois anos após o desabamento de parte do teto em maio de 2022. A reforma total da igreja está orçada entre R$ 4 e R$ 6 milhões, e diversas iniciativas têm sido organizadas para arrecadar recursos. Além das doações da Emalto, o projeto conta com a colaboração de outros empresários e profissionais da região, incluindo a elaboração do projeto arquitetônico sem custos pela Lígia Araújo Arquitetura e Urbanismo. (Diário do Aço – Ipatinga)

Arrecadação de multas de trânsito cai

No mês de agosto, a Prefeitura de Uberaba arrecadou R$236.573,33 com multas de trânsito. Esse montante é referente a 938 infrações. Nos primeiros oito meses deste ano, a Prefeitura de Uberaba arrecadou R$2.199.241,96 com multas de trânsito, conforme os dados do Portal da Transparência. De janeiro a dezembro do ano passado, a arrecadação foi de R$3.539.951,25. O montante arrecadado este ano é inferior ao registrado em igual período do ano passado, quando a soma das multas pagas nos oito primeiros meses de 2023 chegou a R$2.434.762,81. A queda no comparativo entre um ano e outro é de 9,67% (Jornal da Manhã – Uberaba)

Procon multa Gardênia por irregularidades

A Expresso Gardênia, responsável pelo transporte intermunicipal no Sul de Minas, foi multada em R$ 757,5 mil pelo Procon-MG, após denúncias de um consumidor de Itajubá sobre descumprimento de normas de transporte coletivo. A multa resultou de fiscalizações que identificaram veículos com defeitos, em más condições de conservação e falta de documentos obrigatórios, como o Certificado de Registro do Veículo (CRV). Apesar de a empresa alegar que já solucionou os problemas e enfrentar dificuldades financeiras, a promotoria alegou que o transporte público deve operar de acordo com as normas, independentemente da situação econômica. (Diário Regional)

Santa Casa de Paraíso troca diretoria

Em assembleia na segunda-feira, 30, a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, então liderada pelo provedor Fernando Montans Alvarenga, propôs uma antecipação de eleição, de vez o mandato que terminaria em novembro. O médico Clécio Alberto Pimenta assumiu a provedoria da nova diretoria eleita. Em carta aberta postada em redes sociais, a Irmandade da Nossa Senhora da Conceição, mantenedora da Santa Casa, informa que aquela instituição “está passando por uma transição importante. Após anos de dedicação da mesa administrativa, é o momento de uma nova gestão assumir o compromisso de dar continuidade a uma trajetória de cuidado e responsabilidade com a comunidade”. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Bombeiros combatem chamas em rodovia

Na manhã de 1º de outubro, os militares do Corpo de Bombeiros de Arcos foram acionados para combater um incêndio de grandes proporções nas margens da BR 354, no Km 484. Com a ajuda de abafadores e viaturas, a equipe enfrentou dificuldades devido à alta temperatura, ventos fortes e a densidade da vegetação. Após um intenso trabalho, as chamas foram extintas, mas a ação reforça os perigos das queimadas em rodovias, que ameaçam a segurança viária e a biodiversidade local. (Jornal Correio Centro Oeste - Arcos)

Varginha volta a ter voos para BH

Em um encontro estratégico realizado no Porto Seco do Sul de Minas, o Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, reuniu-se com Fernando Di Mattia, Diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, para discutir a retomada dos voos entre Varginha e Belo Horizonte, além da viabilidade de implantar voos semanais conectando Varginha a São Paulo. O destaque da reunião foi o anúncio de que os voos para Belo Horizonte serão retomados a partir de outubro, com três frequências semanais. As passagens já estão disponíveis para compra no site oficial da Azul Linhas Aéreas, permitindo que passageiros planejem suas viagens à capital mineira com maior comodidade. (Varginha Digital)

