Destinos mais procurados em Minas

Com localização estratégica, a 90 minutos dos principais centros econômicos do País, o BH Airport projeta Minas Gerais para o Brasil e o mundo, por meio dos seus 14 destinos regionais. Do terminal internacional mineiro, partem viajantes de diferentes lugares com destino às cidades do interior do Estado. De janeiro a agosto de 2024, cerca de 220 mil passageiros partiram do BH Airport com destino ao interior de Minas Gerais. Desse total, 85% escolheram quatro cidades como destino: Uberlândia, que recebeu quase 60 mil passageiros do terminal mineiro nesse mesmo período; Montes Claros, que foi o destino escolhido por quase 50 mil viajantes; Ipatinga, que recebeu cerca de 46 mil passageiros; e Governador Valadares, para onde viajaram cerca de 30 mil pessoas, partindo do BH Airport. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vacinas descartadas em Valadares

A Vacina Oral Poliomielite (VOP) bivalente deixou de fazer parte do Calendário de Vacinação do Programa Nacional de Imunização, conforme determinação do Ministério da Saúde. A vacina oral será substituída pela Vacina Poliomielite Inativada (VIP), que já é utilizada no esquema básico de imunização. De acordo com a Prefeitura de Valadares, as doses de VOP disponíveis nas unidades de saúde no município serão recolhidas e encaminhadas para a Superintendência Regional de Saúde (SRS) para descarte adequado. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

BH conclui reforma da Praça da Estação

A Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, foi reaberta após uma revitalização que incluiu manutenção das fontes interativas, troca de pisos, recuperação de bancos e lixeiras, além de melhorias no paisagismo e na segurança do local, com investimentos de R$ 8,1 milhões. As obras, parte do Programa "Centro de Todo Mundo", visam qualificar a região central da cidade, promovendo moradia, trabalho e lazer. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Projeto traz ações para citricultores

O projeto Viva Citros, promovido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), acontece em Araxá entre 30 de setembro e 4 de outubro, visando educar e fiscalizar citricultores no Triângulo Mineiro, que registrou um aumento de 18% na produção de laranjas e tangerinas. Com a migração de produtores paulistas devido ao greening, o evento inclui palestras, visitas técnicas e blitze educativas para ensinar sobre o cadastro de áreas produtoras e a importância do controle de doenças como o greening e o cancro cítrico. (Clarim.net – Araxá)

Vereador quer aumentar vagas em Cláudio

O presidente da Câmara Municipal de Cláudio, Kedo Tolentino (Podemos), continua insistindo em aumentar de 11 para 13 o número de vereadores ainda nesta eleição. Tolentino entrou com novo recurso para derrubar a decisão do juiz da 81ª Zona Eleitoral, José Alexandre Marson Guidi, que acatou representação do Ministério Público e determinou que para as eleições desse ano não poderá haver alterações no número de cadeiras na Câmara Municipal, devendo ser eleitos 11 vereadores. (Portal G37 de Notícias)

MPMG em Mutum tem melhoria

A cidade de Mutum presenciou na tarde desta segunda-feira (30/9), a inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Com a inauguração, ligada ao programa Sedes Próprias, servidores, estagiários e promotores que atuam na comarca terão melhores condições de trabalho, refletindo em atendimento de qualidade à população. A nova casa do MPMG fica próxima ao fórum e à praça Benedito Valadares, em região central. (Diário de Manhuaçu)

14 mil estudantes retornam em Viçosa

Após as férias, cerca de 14 mil estudantes de graduação da Universidade Federal de Viçosa (UFV) estão de volta para o segundo período letivo de 2024. As aulas nos campi de Florestal e Rio Paranaíba começaram ontem, enquanto no campus Viçosa, as atividades iniciam nesta terça-feira (01), devido ao feriado municipal. O período letivo vai até fevereiro de 2025, com recesso entre 23 de dezembro e 12 de janeiro. Durante o semestre, o campus Viçosa sediará a Mostra Universitária nos dias 24 e 25 de outubro. O Simpósio de Integração Acadêmica (SIA), no entanto, não será realizado este ano. (Folha da Mata – Viçosa)

