2,5 mil pessoas vítimas de acidentes

Mais de 2,5 mil pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito neste ano em Uberlândia. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), entre janeiro e julho de 2024, foram contabilizados 8.607 acidentes na cidade, um aumento de quase 4% em relação ao mesmo período de 2023, quando o número de ocorrências chegou a 8.281. Ainda de acordo com o levantamento, do total de vítimas, 1.403 sofreram ferimentos leves, 237 ficaram gravemente feridas e 29 morreram. (Diário de Uberlândia)

População em situação de rua em debate

A população em situação de rua de Sete Lagoas foi o tema de uma reunião realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI) na manhã desta quinta-feira, 26 de setembro. Na oportunidade, coordenadores e assessores da Secretaria Municipal de Assistência Social apresentaram informações sobre equipamentos, corpo técnico e projetos voltados especificamente para este público que, nos últimos meses, ocupa muitos espaços públicos da cidade. O principal objetivo foi apresentar as ações contínuas de identificação, assistência, acolhimento e encaminhamento de pessoas em situação de rua. (Diário Sete Lagoas)

Sabará ganha projeto de reflorestamento

Sabará lançou um projeto de reflorestamento em parceria com o Instituto Plantando, a empresa Probiomas e a Secretaria de Meio Ambiente, com o objetivo de plantar mais de 2.000 mudas de árvores nativas ao longo dos rios Sabará e Rio das Velhas. Iniciado em 21 de setembro, o projeto visa reduzir o impacto das enchentes, melhorar a infiltração de água no solo e restaurar áreas ciliares. A iniciativa, não só busca mitigar problemas ambientais atuais, mas também criar um futuro mais sustentável, promovendo áreas verdes para lazer e convivência social. (Folha de Sabará)

Vem aí o 2° festival de Oktoberfest Varginha

A 2ª edição do Festival Oktoberfest Varginha acontecerá de 10 a 13 de outubro, no Centro de Varginha. O evento contará com shows musicais, cinco cervejarias e mais de dez opções de cervejas alemãs, além de comidas típicas e atrações inovadoras, como a 1ª Corrida do Chopp, a OktobeerRun. A programação inclui apresentações de artistas locais e tributos a gêneros variados. O festival é realizado pela Cervejaria Varginha e produzido pela RB Produções & Eventos, com apoio de outras empresas. (Folha de Varginha)

Circuito Mineiro de Cutelaria 2024

O Mercado Central de Belo Horizonte receberá, de 4 a 6 de outubro de 2024, o III Circuito Mineiro de Cutelaria, um evento que celebra a arte da cutelaria artesanal. Com uma programação diversificada, o circuito incluirá exposições, workshops de afiação de facas, demonstrações de forjamento ao vivo e apresentações de esgrima renascentista. Idealizado pelo cuteleiro Vitor Galery, o evento é uma oportunidade para artesãos e admiradores aprenderem sobre técnicas de corte e forjamento, além de poder adquirir peças exclusivas de cutelaria artesanal. A programação promete envolver todos os públicos, com atividades práticas e interativas ao longo dos três dias. (Balcão News – Belo Horizonte)

Homem corta 107 árvores e é multado

Um homem foi multado em R$ 28.985 após cortar 107 árvores da espécie aroeira na zona rural de Cláudio, Minas Gerais. A aroeira, que está na lista de espécies em extinção da flora brasileira, teve o corte denunciado à Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA), que confirmou a infração. De acordo com a legislação, o corte de aroeiras é proibido sem um plano de manejo aprovado pelos órgãos ambientais. A aroeira, uma árvore nativa da América do Sul, é encontrada em vários biomas brasileiros, incluindo Cerrado e Mata Atlântica. (Portal Gerais - Divinópolis)

3ª edição da ExpoMetal

A 3ª edição da ExpoMetal, Feira Metalmecânica do Vale do Aço, será aberta no dia 7 de outubro, às 19h, na FIEMG em Ipatinga, com a presença do ator e comediante Nelson Freitas. Em sua palestra "O riso é um negócio sério", ele abordará como o humor pode impulsionar a motivação e os resultados comerciais. O evento seguirá com uma programação rica, incluindo uma Rodada de Negócios no dia 8, com a participação de grandes indústrias, e palestras sobre Inteligência Artificial e o setor sucroenergético. A ExpoMetal é uma oportunidade para fomentar negócios e conectar profissionais do setor metalmecânico. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

