Seca impacta preço de hortifrutis

O início da primavera marca o retorno das chuvas na Zona da Mata, de forma gradual, a partir de outubro. Mas o longo período de seca, que ainda deve perdurar por mais alguns dias, impacta o preço de alguns alimentos, sobretudo de frutas, como o abacate, que chegou a ter 150% de aumento em Juiz de Fora. Embora a escassez hídrica e as temperaturas acima da média influenciem, além de outros setores, todo o agronegócio, especialistas ouvidos pela Tribuna dizem que ainda não é possível mensurar o quanto a situação vai pesar no bolso dos consumidores e nos índices inflacionários. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/25-09-2024/seca-queimadas-impactam-preco.html

Projeto de BH amplia assistência social

A Prefeitura de Belo Horizonte enviou um projeto de lei à Câmara Municipal, solicitando autorização para estabelecer parcerias público-privadas (PPP) para ampliar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) e os Centros de Referência Esportiva para Pessoas com Deficiência (CREPPD). Atualmente, a cidade conta com 35 CRAS e planeja adicionar mais 22, com duas já em andamento. O objetivo é também aumentar de dois para dez os CRPIs e de um para três os CREPPDs. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://www.jornalsaogeraldo.com.br/

Transporte gratuito em Divinópolis

A Prefeitura Municipal de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Settrans), divulgou informações importantes sobre o transporte gratuito durante as eleições. De acordo com a Resolução TSE fica estabelecida a obrigatoriedade do transporte gratuito nos dias de votação. Em resposta a essas diretrizes, a Prefeitura de Divinópolis notificou o Consórcio responsável pelo serviço de transporte público na cidade, através da notificação 112/2024. (Portal das Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/divinopolis-anuncia-transporte-publico-gratuito-para-as-eleicoes-municipais-de-2024/

Justiça proíbe uniforme escolar

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do município de Ladainha encaminhou comunicado aos pais, mães e alunos, e servidores da Rede Municipal de Ensino deste município, informando que, em decorrência de decisão proferida pelo juiz eleitoral da 270ª Zona Eleitoral foi proibido o uso pelos alunos e servidores do uniforme escolar fornecido pela Prefeitura Municipal de Ladainha. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26649

Chico Amaral e Jonas Bloch em Ouro Preto

Neste fim de semana, a Casa da Ópera em Ouro Preto recebe o projeto "Encontros na Casa da Ópera" com apresentações gratuitas. Na sexta-feira, Chico Amaral e seu quarteto interpretam clássicos da música brasileira em seu disco virtual "Canções Brasileiras". No domingo, o ator Jonas Bloch apresenta o espetáculo "Delírio", com textos de Manoel de Barros. As sessões têm acesso livre, com assentos por ordem de chegada e interpretação em libras, além de se estenderem a atividades educativas em escolas da região. O projeto é viabilizado pela Planeta Cultura e Sustentabilidade em parceria com o Governo Federal e empresas locais. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/37659-ouro-preto-recebe-chico-amaral-e-jonas-bloch-neste-fim-de-semana-nos-encontros-na-casa-da-opera

Trem de passageiros retoma atividade

As viagens do Trem de Passageiros nos sentidos Belo Horizonte (MG) a Cariacica (ES) e Cariacica (ES) a Belo Horizonte (MG), incluindo o trecho entre Itabira (MG) e Nova Era (MG), foram retomadas, após rigorosa e detalhada avaliação da infraestrutura da via e realização das intervenções necessárias para assegurar o retorno com segurança. As atividades foram suspensas na última quinta-feira (26/9) em razão do incêndio de grandes proporções próximo a Antônio Dias (MG), que atingiu uma composição de carga. O incêndio foi contido sem vítimas e as causas serão apuradas. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3641/circulacao-do-trem-de-passageiros-da-efvm-sera-retomada-a-partir-deste-sabado-28-9

Greve do INSS tem adesão em Uberaba

Há 180 dias de greve, parte dos servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) continua mobilizada em luta por reivindicações. Segundo Dayse Maciotti, membro da diretoria colegiada do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais (Sintsprev MG), a greve deve se prolongar até que a categoria consiga a reestruturação da carreira. No entanto, conforme Maciotti, hoje 10% da categoria permanece mobilizada em Uberaba, com cerca de 20% de queda na adesão em comparação com o começo da greve, que foi de 30%. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/cidade/greve-dos-servidores-do-inss-tem-ades-o-de-10-do-quadro-em-uberaba-1.428477