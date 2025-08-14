COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Tanqueiros podem deflagrar greve

Os representantes da categoria de transporte de combustíveis e derivados do petróleo apontam para as chances de uma nova greve geral dos caminhoneiros no Brasil. Os transportadores rodoviários de cargas alegam estar passando por dificuldades financeiras devido ao descumprimento da lei que criou o Piso Mínimo de Frete, em 2018. O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, os profissionais e demais entidades representativas do setor não irão mais aceitar esse descumprimento. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/caminhoneiros-greve-transporte-cargas/

Operação Castelo de Cartas em MoC

O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar realizaram a Operação Castelo de Cartas , desmantelando um esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro em Montes Claros e Uberlândia. A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Regional de Montes Claros, com o apoio da 10ª Promotoria de Justiça da cidade. Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em várias empresas e residências, com apreensão de veículos de luxo e a indisponibilidade de bens que somam R$ 4.875.220,55. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-operacao-castelo-de-cartas-desarticula-esquema-de-rifas-ilegais-e-lavagem-de-dinheiro/

Sabará prepara ‘Festival da Jabuticaba’

A cidade histórica de Sabará, nacionalmente reconhecida como a "Cidade da Jabuticaba", prepara-se para a 38ª edição de seu tradicional festival, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de novembro de 2024. Conhecida por seu passado como região de extração de ouro, Sabará encontrou na jabuticaba seu novo "ouro preto", tornando a fruta o principal motor econômico da cidade desde os anos 70. O primeiro Festival da Jabuticaba foi realizado em 1987, reunindo pequenos produtores locais, que comercializavam a fruta nas ruas. Ao longo dos anos, o evento cresceu, conquistando reconhecimento nacional e, em 2008, foi tombado como Patrimônio Histórico Cultural. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/38002/sabara-se-prepara-para-o-38o-festival-da-jabuticaba-o-qouro-pretoq-da-cidade-que-move-a-economia-local

Dia das Crianças impactará vendas

Uma pesquisa da Fecomércio MG indica que 18,4% dos comerciantes mineiros acreditam que as vendas para o Dia das Crianças de 2024 serão maiores do que no ano anterior. A data, que cai em um sábado, é esperada para impactar 44,6% das empresas do varejo, com itens como brinquedos e roupas sendo os mais procurados, e o valor dos presentes entre R$ 70 e R$ 100. A maioria dos comerciantes (66,3%) realizará vendas presenciais, utilizando estratégias como promoções e marketing para atrair clientes. Além disso, 56,1% dos entrevistados preveem um aumento nas vendas de até 30%. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/09/26/para-184-dos-comerciantes-mineiros-vendas-do-dia-das-criancas-vao-ser-maiores/

1º Encontro Mulheres do Agro

O 1º Encontro Mulheres do Agro acontece sábado (28), no Parque de Exposições de Carlos Chagas. Promovido pela Asprovales em parceria com o Sistema Faemg Senar, o evento visa destacar a crescente participação feminina no agronegócio, reunindo profissionais e líderes para discutir desafios e oportunidades no setor. O encontro também contará com uma homenagem a mulheres indicadas pelos Sindicatos Rurais da região, reconhecendo suas contribuições para o desenvolvimento do agro local. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/49312/1%C2%BA-encontro-mulheres-do-agro-acontece-neste-sabado-28-em-carlos-chagas

Maior programa de qualificação em cultura e turismo é lançado

O Governo de Minas lançou o Cria.Forma, o maior programa de qualificação em cultura e turismo da história do estado, oferecendo quase 43 mil vagas em cursos gratuitos. Os cursos abrangem diversas áreas, como hotelaria, marketing digital e conservação do patrimônio, e são oferecidos na modalidade EaD. O programa visa capacitar profissionais e impulsionar o setor, promovendo a geração de emprego e renda em Minas Gerais. As inscrições para os cursos estão abertas e variam conforme a instituição. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/governo-de-minas-lanca-o-maior-programa-de-qualificacao-em-cultura-e-turismo-da-historia-do-estado/

Transporte coletivo será gratuito em eleição de BH

No dia 6 de outubro, durante o primeiro turno das eleições, o transporte coletivo de Belo Horizonte será gratuito, funcionando das 0h às 23h59 em todas as linhas de ônibus convencionais, do MOVE e suplementares. Caso haja segundo turno, a gratuidade será mantida em 27 de outubro. A medida, que visa facilitar o deslocamento dos eleitores, será acompanhada de um acréscimo de 5 mil viagens, aumentando em 45% a oferta de ônibus das 5h às 20h. A operação seguirá o quadro de horários de um dia útil, mas também atenderá linhas típicas de domingo. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://www.jornalesplanada.com.br/transporte-coletivo-sera-gratuito-em-belo-horizonte-no-domingo-de-eleicao