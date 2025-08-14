COLUNA MG

Incêndio suspende viagens de trem

As viagens do Trem de Passageiros da Vale entre Belo Horizonte e Cariacica foram suspensas devido a um incêndio significativo que afetou dezenas de vagões carregados com eucalipto na Estrada de Ferro Vitória a Minas, em Antônio Dias. O fogo, que começou na quarta-feira à tarde e foi controlado apenas na madrugada de quinta, levou a Vale a acionar equipes de emergência e colaborar com o Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, mas a situação exigiu cuidados especiais devido ao risco de deslizamento dos vagões em uma área de declive. (Diário do Aço)

Ubá vai receber centro de quimioterapia

A Fundação Cristiano Varella deu um passo importante em seu propósito de levar tratamento oncológico de qualidade a mais regiões de Minas Gerais. Durante um encontro com o Secretário de Estado de Saúde,Fábio Baccheretti, e autoridades locais, foi anunciada a liberação de recursos para a construção do Centro de Infusão de Quimioterapia Ambulatorial em Ubá. A nova unidade será uma extensão da Fundação Cristiano Varella. (Gazeta de Muriaé)

R$ 1,3 milhão nas obras da UPA Arcos

Iniciada neste ano de 2024, a obra da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Arcos – localizada na avenida Dr. João Vaz Sobrinho – já custou mais de R$ 1,3 milhão ao Município (R$ 1.310.785,49 liquidados até segunda-feira, dia 23). Os trabalhos estão suspensos pela Justiça. Em parecer técnico, engenheira alerta sobre o risco de alagamento a que a unidade de saúde ficaria sujeita. É mais que uma questão ambiental, mas também de segurança, conforme relato. (Correio da Cidade – Arcos)

Patos oferece hemodinâmica pelo SUS

Na semana em que a Santa Casa de Misericórdia completa três anos de funcionamento em Patos de Minas, o credenciamento do hospital para os serviços de hemodinâmica pelo SUS é oficializado. Portaria do Ministério da Saúde confere duas habilitações à instituição: Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular e Cirurgia Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista. Com a habilitação, a população local ganha de volta a possibilidade de realizar tratamentos e procedimentos cardiovasculares no próprio município. (Folha Patense)

Sebrae realiza atividades sobre turismo

O Sebrae Minas, em parceria com a Agência Novo Oeste, está promovendo a Semana Municipal do Turismo em Divinópolis, com foco em turismo de negócios, ecoturismo e turismo religioso. A programação inclui palestras, encontros e a exposição “Conheça Divinópolis”, disponível na rodoviária da cidade. Um destaque do evento é o "Showcase de Turismo de Negócios e Eventos", que reunirá empresários do setor para discutir estratégias para o fomento do turismo na região. O evento busca posicionar Divinópolis e cidades vizinhas como destinos atrativos para diferentes perfis de turistas. (Portal G37 de Notícias)

Indicação Geográfica da Pedra São Thomé

A Pedra São Thomé, originária do Sul de Minas, recebeu o primeiro certificado de Indicação Geográfica (IG) – Denominação de Origem (DO) de uma pedra ornamental no Brasil. Essa certificação visa valorizar e diferenciar o produto, que é conhecido por sua qualidade superior. A Pedra São Thomé, um quartzito com características únicas, movimenta cerca de US$ 7,8 milhões no mercado externo e sua certificação deve impulsionar ainda mais a economia local, gerando emprego e renda, além de projetar o produto em mercados nacionais e internacionais. (Gazeta de Varginha)

Juiz de Fora tem aumento em doação de órgãos

Em Juiz de Fora, os transplantes de órgãos realizados no primeiro semestre de 2024 já somam cem procedimentos, o que representa 72,5% do total registrado em 2023 (138 transplantes). Este aumento acontece às vésperas do Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro. No Brasil, foram feitos 6.638 transplantes até agora, com Minas Gerais contribuindo com 783 desses, o que corresponde a aproximadamente 11,8% do total nacional. O rim é o órgão mais transplantado em Minas, seguido pelo fígado e coração. Atualmente, há 3.883 pessoas na fila de espera para transplantes no estado. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

