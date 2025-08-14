COLUNA MG

Araxá é a mais segura de Minas

Araxá foi identificada como a cidade mais segura de Minas Gerais entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, com uma taxa de 3,6 homicídios por 100 mil habitantes, conforme o Anuário 2024 de Cidades Mais Seguras do Brasil© da MySide. No ranking geral, Araxá ocupa a nona posição entre as cidades mais seguras do país, destacando-se em relação a Japeri (RJ), que apresenta uma taxa de violência 53 vezes maior. Minas Gerais é o quinto estado mais seguro do Brasil, com 19,9 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. (Clarim.net – Araxá)

https://clarim.net.br/araxa-e-a-cidade-mais-segura-de-minas-gerais/

Eleitorado cresce 4% em Divinópolis

Às vésperas das eleições municipais de 2024, os eleitores já devem ficar atentos aos locais e seções de votações. Em Divinópolis, o eleitorado apto a votar é de 171.693 pessoas, de acordo com o sistema de dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e citada na reportagem acima. O número cresceu mais de 4% em comparação às eleições municipais de 2020. Os mais de 170 mil eleitores estão espalhados em 72 locais e 502 seções de votação. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/09/24/numero-de-eleitores-cresce-4-nos-ultimos-quatro-anos/

Paróquias de Viçosa sabatinam candidatos

Os cinco candidatos à prefeitura de Viçosa foram sabatinados em um evento organizado pelas quatro paróquias da cidade – Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima, São João Batista e São Silvestre – em parceria com a Capelania da UFV e a Igreja Presbiteriana de Viçosa. Realizada na sede da Paróquia de São João Batista, a sabatina teve início às 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal da paróquia no YouTube, onde cerca de 1.500 pessoas acompanharam simultaneamente. O vídeo já ultrapassou 9 mil visualizações. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/candidatos-a-prefeito-sao-sabatinados-em-evento-das-paroquias-de-vicosa

Valadares recebe Festival de Cultura

No próximo sábado (28), a Açucareira, em Governador Valadares, receberá o primeiro Festival de Cultura Popular do Rio Doce, que oferecerá mais de oito horas de programação cultural. O evento contará com apresentações de artistas locais, como Érica Timóteo e grupos de samba e capoeira, além de um Grande Cortejo com manifestações folclóricas. Também serão realizadas oficinas e rodas de conversa sobre temas como Samba de Roda e Plantas Alimentares. O festival é apoiado por recursos da Lei Paulo Gustavo e empresas locais, visando preservar as tradições culturais da região. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/acucareira-recebe-festival-de-cultura-popular-do-rio-doce-neste-sabado/

Incêndio no aterro pode ser criminoso

Um incêndio de grandes proporções atingiu o aterro sanitário de São Sebastião do Paraíso na noite de sexta-feira, 20, deixando a cidade coberta por densa fumaça. Segundo a prefeitura, o fogo pode ter sido de origem criminosa, já que começou em uma área do aterro que não recebia resíduos há muito tempo. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Renan Jorge Preto, quatro dias após o início do incêndio, a área afetada ainda apresenta intensa fumaça, apesar dos esforços da prefeitura em realizar constantes aspersões de água na tentativa de minimizar a poluição atmosférica. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=217595

Copasa está entre as melhores

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi reconhecida entre as 100 melhores empresas do Brasil nas áreas ambiental, social e de governança, ocupando a 78ª posição no Anuário Integridade ESG 2024. Este reconhecimento reflete a eficácia de sua Gestão da Sustentabilidade e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Além disso, a Copasa integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e recebeu linhas de crédito sustentáveis para aprimorar seus sistemas de água e esgoto, contribuindo na melhoria das condições socioeconômicas e ambientais. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/copasa-esta-entre-100-melhores-empresas-do-pais-nas-areas-ambiental-social-e-de-governanca/

Museu em Mariana inaugura exposição

O Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, em Mariana, inaugurou a exposição temporária "Olhar" da artista Letícia Pinto, que explora a introspecção e a loucura da personagem Ismália, do poema homônimo de Alphonsus de Guimaraens. A mostra ficará aberta até fevereiro de 2025. As obras de Letícia, com fotografias que retratam Ismália com os olhos fechados ou sem íris, refletem o processo de escrita do poema, considerado uma obra-prima do simbolismo brasileiro. O museu, inaugurado em 1987, preserva a memória do poeta e contém objetos pessoais, fotografias e sua biblioteca. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/museu-casa-alphonsus-de-guimaraens-em-mariana-inaugura-exposicao-inspirada-em-personagem-do-poeta-mineiro/