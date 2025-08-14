COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Inadimplência recua em Minas

Pelo segundo mês consecutivo, a inadimplência apresentou queda em Minas Gerais, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. Acompanhando a tendência do País, o Estado registrou queda de quase 14 mil inadimplentes em relação a julho, bem como o número de dívidas apontou declínio de 0,12 ponto percentual. No Brasil, foram 200 mil nomes a menos no cadastro de negativação. No total, são 72,4 milhões de inadimplentes no País, ainda assim, o mês de agosto registra a terceira menor marca do ano em número de endividados, retomando ao patamar de janeiro e fevereiro. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://www.diariodocomercio.com.br/economia/inadimplencia-cai-novamente-em-minas-gerais/

Loteria Mineira lançam “Trem das 11”

A MSL (Mineira da Sorte Loterias) e a Loteria Mineira lançarão a nova modalidade de loteria chamada "Trem das 11" a partir de 30 de setembro de 2024. O jogo, que custará R$ 5,00 (ou R$ 10,00 para a "Casadinha"), promete oferecer uma experiência divertida e inovadora, permitindo múltiplas combinações e premiando até aqueles que não acertarem nenhuma dezena. Os sorteios ocorrerão todos os domingos às 10 horas. Com 21% da arrecadação revertidos para causas sociais, o Trem das 11 visa estimular a economia local e financiar programas sociais em Minas Gerais. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.itatiaia.com.br/cidade-conecta/2024/09/21/msl-e-loteria-mineira-lancam-trem-das-11

Estiagem preocupa Bacia do Rio Doce

A estiagem prolongada e as chuvas abaixo da média histórica têm agravado a crise hídrica na Bacia do Rio Doce, afetando mais de 135 municípios mineiros, que decretaram situação de emergência hídrica. Esse número representa 15% do estado de Minas Gerais, conforme dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). A situação alarmante tem mobilizado os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que estão intensificando as ações para mitigar os impactos dessa crise. A Bacia do Rio Doce enfrenta um dos períodos de estiagem mais severos dos últimos anos, resultando em vazões significativamente abaixo da média; a vazão atual é de aproximadamente 120m³/s, muito abaixo da média mínima esperada, que varia entre 200m³/s e 230m³/s. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/periodo-de-estiagem-preocupa-comites-da-bacia-do-rio-doce/

FIEMG propõe substituição energética

Durante a Climate Week NYC, Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, propôs a substituição completa das fontes de energia não renováveis por energias renováveis no Brasil até 2030, visando reduzir custos e aumentar a competitividade industrial, além de contribuir para as metas ambientais do Acordo de Paris. Ele destacou a importância da transição para energias como solar, eólica e biomassa, ressaltando que essa mudança não só diminuirá as emissões de gases de efeito estufa, mas também criará oportunidades de inovação e desenvolvimento tecnológico. A proposta requer parcerias entre os setores público e privado para viabilizar investimentos e superar desafios como os custos iniciais de infraestrutura. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/09/24/fiemg-propoe-substituicao-da-matriz-energetica-nacional-ate-2030/

Evento sobre energia limpa em JF

Juiz de Fora sedia o evento Minas Solar, voltado para empreendedores do setor fotovoltaico e pequenas indústrias da região. Organizado pelo Sebrae Minas em parceria com a CorSolar, o evento abordará temas como energia solar, ESG, gestão ambiental e descarbonização, oferecendo palestras e painéis com especialistas do setor. Antes do evento, haverá uma Rodada de Negócios para facilitar a conexão entre compradores e vendedores. Minas Gerais é o segundo estado com maior potência instalada de energia solar no Brasil, destacando-se como um local ideal para a instalação de usinas fotovoltaicas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/22-09-2024/minas-solar-jf.html

Prefeitura distribui sementes de ipê

Em alusão ao Dia da Árvore, comemorado no último sábado, 21, o Horto Municipal Armando Mendes, realiza a distribuição de 1200 envelopes de sementes de árvore nativa para crianças e jovens de escolas públicas e privadas do município de Poços de Caldas. Durante esta semana serão distribuídas sementes de ipê amarelo. O objetivo é incentivar a educação ambiental e despertar o amor pela natureza desde cedo. Cada aluno poderá plantar sua semente e acompanhar o crescimento dessa árvore que colore as cidades de amarelo, roxo e branco todos os anos. Além de promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental, essa iniciativa é uma oportunidade de aprendizado prático sobre o ciclo de vida das plantas e o cuidado como meio ambiente. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/09/24/prefeitura-distribui-sementes-de-ipe-amarelo-nas-escolas/