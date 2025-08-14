COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

500 confeiteiros esperados no Norte

Seja para celebrar a vida, presentear alguém que gostamos, celebrar o matrimônio, ou se presentear, a confeitaria está presente nos momentos mais especiais da nossa vida. E, pensando nos profissionais da área, que transformam os doces, bolos e chocolates em arte, será realizado nesta quarta-feira, 25, a segunda edição do Confeitar Norte de Minas. A expectativa é que cerca de 500 confeiteiras e confeiteiros (ou quem deseja ingressar na área) participem da programação que vai contar com palestras sobre empreendedorismo, marketing, vendas, planejamento e produção de conteúdo para as redes sociais; workshops, venda de produtos, degustação, networking e muito mais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Pequenas criam 90% dos empregos

Em julho de 2024, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) de Minas Gerais geraram 10.201 novas vagas de emprego, representando 91,2% dos postos criados no estado, conforme dados do Sebrae Minas. O setor de serviços foi o principal responsável pela criação de empregos, seguido pelo comércio e construção civil. O desempenho das MPEs é resultado a eficácia das iniciativas do Governo de Minas na desburocratização e promoção do empreendedorismo. (Jornal dos Vales)

Viçosa brilha no Festival Amadança

Crianças e adolescentes de Viçosa brilharam no Festival Amadança, realizado em São João del-Rei no dia 15 de setembro, conquistando várias premiações em modalidades como estilo livre e ballet clássico. Entre os destaques, a coreografia "A magia está no ar" ficou em 1º lugar, enquanto um duo clássico e um solo de danças urbanas também garantiram primeiros lugares. Ao todo, foram 11 prêmios, incluindo diversos segundos e terceiros lugares. A participação no festival foi ressaltada como fundamental para o crescimento artístico dos jovens bailarinos, que se preparam agora para as mostras de fim de ano. (Folha da Mata)

Promoção da Saúde Mental nas escolas

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em parceria com a Fundación Mapfre, realizou o primeiro Seminário sobre Promoção da Saúde Mental nas Escolas no dia 20 de setembro. O evento reuniu profissionais da educação para discutir a importância de um ambiente escolar saudável, abordando questões emocionais como ansiedade e depressão. A formação, conduzida por Anderson Rosa, doutor em Saúde Coletiva, visa capacitar educadores a identificar e lidar com problemas emocionais, promovendo um acolhimento adequado aos estudantes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Tudo é Jazz retorna a Ouro Branco

Nos dias 28 e 29 de setembro, Ouro Branco sediará a 22ª edição do Festival Tudo é Jazz, um evento cultural gratuito apresentado pela Gerdau, que incluirá shows, oficinas e apresentações teatrais na Praça das Rotas. A programação homenageará os mestres Ray Charles e Pixinguinha, começando no sábado com o projeto Nil Jaizz Convida Daniel Vieira e culminando no tributo "Ray Charles Forever". No domingo, as atividades incluirão uma oficina culinária e o tributo a Pixinguinha com Tulio Araújo, encerrando com o show "Rafa Marinho e A Nave do Cerrado no Terreiro da Alegria". (Jornal Correio de Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Nova pista de skate em Uberlândia

A nova pista de skate do Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi inaugurada no dia 21 de setembro e está disponível para uso gratuito pela população todos os dias. A pista foi reformada e ampliada, apresentando um aumento de quase 200% em relação à antiga. O projeto, que simula obstáculos urbanos no estilo “skate street”, foi executado pela Triângulo Engenharia e supervisionado pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel). (Diário de Uberlândia)

Monte terá ações pelo Dia da Árvore

Monte Verde celebrou o Dia da Árvore e o início da primavera com diversas ações especiais. Entre elas, a exposição “A Árvore do Dia” na galeria Espaço de Arte Cristina Bottallo e um curso de pintura da arte Bauer sobre a natureza local. A Araukaria Brazil também promoverá passeios guiados em um sítio ecológico, onde os participantes poderão plantar mudas de árvores. O final de semana de 28 e 29 também incluirá uma grande festa com workshops e apresentações musicais. (MG Turismo – Belo Horizonte)

