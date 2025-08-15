AMM | Divulgação

À frente da Associação Mineira de Municípios (AMM), o presidente e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, conduz uma série de ações estratégicas que reforçam o papel da entidade como referência nacional em capacitação e apoio técnico aos gestores públicos.

Nos próximos meses, a AMM promoverá encontros e fóruns em diversas regiões e áreas temáticas, com foco no fortalecimento do municipalismo e na troca de experiências entre os municípios.

A novidade é a Caravana AMM, que percorrerá as dez macrorregiões de Minas Gerais levando atendimento técnico, debates e construção de pautas conjuntas para apresentação aos governos estadual e federal. A primeira parada será na região Centro-Oeste, em Divinópolis, nos dias 2 e 3 de setembro, reunindo prefeitos, vereadores, secretários e lideranças em dois dias de programação intensa.

Também está na agenda o 11º Fórum Mineiro de Educação, com debates sobre equidade, financiamento, inclusão e os principais desafios da educação pública, além da Sala de Formação, com vagas limitadas e certificado.

Em outubro, será realizado o Fórum Mineiro de Reforma Tributária, nos dias 14 e 15, no BDMG, e, recentemente, a capacitação dos secretários municipais de agricultura, em 20 de agosto, teve inscrições esgotadas em menos de 72 horas.

Segundo Luís Eduardo Falcão, a agenda demonstra o compromisso da AMM com o desenvolvimento municipal:

A AMM tem o compromisso de estar próxima dos gestores, oferecendo capacitação, informação e apoio técnico para que possamos transformar a realidade das cidades mineiras. Eventos como a Caravana e os fóruns temáticos são espaços de construção coletiva e de troca de experiências, que fortalecem não só os municípios, mas todo o Estado.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site: www.portalamm.com