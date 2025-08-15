FAEMG SENAR | Divulgação

Três equipes dos cursos técnicos da Rede e-Tec Senar Minas, dos polos de Alvinópolis, Conselheiro Lafaiete e Manhuaçu, estão entre os dez finalistas da 14ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP).

A etapa final será realizada de 12 a 15 de agosto em Petrolina (PE), no IFSertãoPE, e na Bahia, no IFBaiano – Campus Senhor do Bonfim. Eles foram recebidos pela Coordenadoria de Educação Formal na sede do Sistema Faemg Senar nesta segunda-feira (11/8), antes de seguir viagem para a etapa presencial.

Nós temos uma tradição de participação e de medalhistas nesta olimpíada, que é nacional. Foram 14 equipes iniciantes e agora nós temos três equipes na final. – Tércia Almeida, coordenadora de Educação Formal do Sistema Faemg Senar

Os estudantes passaram para a última fase após se destacarem na etapa virtual da competição, que contou com a participação de equipes de todo o Brasil.

Conheça as equipes:

Laguna – Curso Técnico em Zootecnia – Polo Conselheiro Lafaiete: Gustavo de Souza Damasceno, Laura Cristina Pereira Valois e Nathalia Camila de Souza

Avivar Agro Senar – Técnico em Agricultura – Polo Manhuaçu: Charrary Jose Soares, Isabella de Oliveira Mariano e Taynara de Oliveira Carvalho

Exército do Agro – Técnico em Agronegócio – Polo Alvinópolis: Sarah Cristina Luciano Rola, Raissa Sanches Faria, Silas Soares Ferreira

Participar da OBAP faz com que eles desenvolvam habilidades muito exigidas no mercado de trabalho, como comunicação, trabalho em equipe e relações interpessoais, além de fazer com que eles se aprofundem em pontos específicos do curso, na busca por mais conhecimento. – Kelsen Nether, orientador dos estudantes

Confiante, a equipe de Conselheiro Lafaiete está orgulhosa de chegar à final. Para eles, está sendo uma experiência desafiadora e gratificante, e estão esperançosos de voltarem com medalha para casa.

Para a equipe de Alvinópolis, ao longo da OBAP, cada dia é de aprendizado. Com a viagem para Pernambuco e Bahia, eles vão ampliar o conhecimento e o contato com outras culturas.

Conquistas

Equipes dos cursos técnicos da Rede e-Tec Brasil Senar em Minas Gerais já foram finalistas nas últimas edições da OBAP.

Em 2021, alunos dos polos de Barbacena e Corinto foram campeões. Em 2023, estudantes dos polos de Viçosa e Alvinópolis conquistaram o 2º e 5º lugares, respectivamente. Em 2024, venceram em provas individuais e chegaram ao 2º e 3º lugares nas coletivas.

A OBAP

A Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP) é destinada a estudantes de cursos técnicos e promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS).

A competição incentiva a participação de jovens em atividades de iniciação científica, promove o intercâmbio de conhecimentos e técnicas, e mantém contato com inovações tecnológicas e desenvolvimento sustentável.