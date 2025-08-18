Foto: Reprodução GNM

Vapor Benjamim Guimarães recebe Festival

A cidade de Pirapora se prepara para viver um dia de celebração cultural no próximo sábado, 23 de agosto, com a realização da 3ª edição do Festival Sabiá. O evento, que se consolida como um dos mais importantes encontros culturais da região, traz como diferencial a valorização de artistas e do público com mais de 50 anos. A programação gratuita acontece em um dos cartões-postais mais emblemáticos do município: o lendário Vapor Benjamim Guimarães, último barco a vapor em funcionamento no mundo movido a lenha e símbolo do Velho Chico. (Gazeta Norte-Mineira – Montes Claros)

Surto suspende aulas em Timóteo

A Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo confirmou um surto de escarlatina na Escola Municipal Ana Moura e determinou a suspensão temporária das aulas para conter a disseminação da doença. A medida foi tomada com o apoio das equipes da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária de Saúde.A escarlatina é uma infecção bacteriana aguda causada pelo Streptococcus pyogenes, também conhecido como estreptococo hemolítico do grupo A. Entre os sintomas estão febre alta, dor de garganta e erupções cutâneas avermelhadas. (Diário de Manhuaçu)

UPA de Araguari oferece odontologia

O acesso rápido a cuidados odontológicos em situações de urgência é essencial para evitar complicações graves e garantir a saúde bucal da população. Pensando nisso, a Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria de Saúde, oferece atendimento odontológico de livre demanda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Esse serviço é destinado a casos emergenciais, como dores intensas, infecções, traumas e hemorragias bucais, que exigem intervenção imediata. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Australianos apresentam laudo de minerais

A St George, empresa australiana que desenvolve o projeto Araxá em Minas Gerais, foi a primeira companhia a entregar o material proveniente de minerais brasileiros de óxidos de terras raras para o projeto MagBras. Com investimento total de R$ 73 milhões e participação de 28 empresas, o projeto visa à consolidação de uma cadeia produtiva nacional de ímãs permanentes à base de terras raras. A amostra entregue pela St George apresenta uma concentração superior a 95% de óxidos de elementos de terras raras, com baixo índice de impureza, inferior a 0,2% em todos os elementos que não são terras raras. (Jornal Interação – Araxá)

Rede de urgência em JF sobrecarregada

Juiz de Fora tem proporção de leitos por habitante acima do parâmetro recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mas enfrenta sobrecarga persistente na rede de urgência e emergência. Como polo de média e alta complexidade para mais de 200 municípios da macrorregião Sudeste de Minas, a cidade atende uma população que ultrapassa 1 milhão de pessoas, o que pressiona especialmente os serviços 24 horas, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Samu recebe quase 600 trotes em Poços

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o balanço de atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no período de janeiro a junho de 2025. Os números reforçam o papel essencial do serviço no atendimento rápido e eficaz à população em situações de urgência e emergência. Entre janeiro e junho, o Samu realizou um total de 4.720 atendimentos. A Central de Regulação Médica do Samu recebeu 10.579 ligações no período, com os seguintes desdobramentos: Viaturas enviadas: 4.893; Orientações médicas por telefone: 2.822; Orientações não médicas: 1.862; Ligações perdidas: 409; Trotes: 593. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

