FAEMG SENAR | Divulgação

Evento inédito, Conacarne promove debates sobre sustentabilidade, inovação, qualidade e mercado da carne bovina

Faltando menos de um mês para sua estreia, o Congresso Nacional da Carne (Conacarne), considerado o maior e mais completo evento voltado à cadeia da carne bovina no país, será realizado nos dias 18 e 19 de setembro, no Expominas, em Belo Horizonte.

Organizado pelo Sistema CNA/Senar e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o Conacarne tem como propósito reunir produtores, técnicos, indústria, especialistas e formadores de opinião.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio Pitangui de Salvo, destacou que o evento vai promover a conexão entre produtores, indústria e varejo, fortalecendo a cadeia da carne bovina brasileira.

“O Brasil tem um dos modelos de produção de carne mais sustentáveis do mundo, e é fundamental que isso seja reconhecido. A partir do Conacarne, queremos acelerar a busca por soluções que garantam ainda mais eficiência, rastreabilidade, qualidade e competitividade à pecuária nacional.”

Os interessados encontram todas as informações através do site oficial do evento: http://www.conacarne.org.br/. As vagas são limitadas, e quem deseja se inscrever deve procurar a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado ou, em Minas Gerais, o Sindicato dos Produtores Rurais do município. Os contatos também estão disponíveis no site oficial do congresso.

“O Conacarne é um evento inédito no Brasil, uma oportunidade para discutirmos o momento atual, desafios, inovações, tendências de mercado, uma troca de conhecimento sobre o tipo de carne que queremos produzir no futuro, além de mostrar o protagonismo da pecuária brasileira não apenas em produção e exportação, mas também em qualidade.” – João Martins, presidente da CNA

Objetivos e temáticas

O congresso foi idealizado para debater os principais desafios e inovações do setor, alinhando a cadeia produtiva com as demandas do mercado interno e internacional. Entre os temas centrais estão:

Tendências de consumo no Brasil e no exterior

Qualidade e padrões de carne para produtores

Carne do futuro e tecnologias de produção

Expectativas sobre o mercado do boi

Casos de sucesso na pecuária

Apresentação de cortes especiais

Perfis confirmados

Participam do evento, entre outras autoridades e especialistas:

João Martins , presidente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)

Antônio Pitangui de Salvo , presidente da Faemg

Governador Romeu Zema (MG) , convidado especial

Deputado Pedro Lupion , presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária

Senadora Tereza Cristina, vice-presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária)

Especialistas de destaque como Alexandre Mendonça de Barros (MB Agro), Álvaro Pereira Ramela (INAC), Ângelo Polizel (UFR), Antonio Ricardo Sechis (Beef Passion), Gustavo Bottino (Festival Churrascada), Julia Carvalho, Marcelo ‘Bolinha’ Conceição, Maury Dorta (Embrapa), entre outros.

Importância regional e nacional

Minas Gerais, palco do evento, destaca-se nacionalmente pela força da pecuária e sua vanguarda na genética bovina, justificando sua escolha como sede. O evento visa oferecer soluções práticas ao produtor rural e promover a conexão direta entre indústria, varejo e campo.

O Conacarne 2025 surge como uma plataforma estratégica para fortalecer ainda mais a cadeia produtiva da carne bovina no Brasil. Ao reunir protagonistas da pecuária, pesquisadores, políticos e especialistas técnicos, o evento promete impulsionar a adoção de práticas sustentáveis, tecnologias de ponta e estratégias inovadoras, consolidando o protagonismo nacional no setor.