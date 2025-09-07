AMM | Divulgação

A Associação Mineira de Municípios (AMM) promove, nos dias 9 e 10 de setembro de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte, o maior Fórum de Educação do estado de Minas Gerais. O evento reunirá prefeitos, secretários municipais, gestores, professores e especialistas de renome nacional para debater os principais desafios e soluções para a educação pública.

O presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, destaca a importância do encontro:

“Estamos reunindo os maiores especialistas e lideranças da educação para discutir soluções concretas, práticas e inovadoras para as escolas de Minas. É um momento de capacitação, de construção coletiva e, acima de tudo, de reafirmação do compromisso com uma educação pública inclusiva e de qualidade para todos.”

Programação diversa e de alto impacto

Entre os temas em debate estão os Planos Municipais de Educação, a inserção da BNCC de Computação nos currículos, o financiamento da educação e os desafios da inclusão e da equidade na rede pública de ensino.

Um dos diferenciais do Fórum é a Sala de Formação, ambiente criado para aprofundar debates e promover troca de experiências entre gestores e educadores.

1º dia: foco na implementação da Política Nacional de Equidade , nas políticas de educação para relações étnico-raciais e na educação escolar quilombola, com destaque para iniciativas de sucesso como o Projeto Ubuntu , de Machado.

2º dia: discussões sobre acessibilidade, inclusão e a inserção da computação como disciplina obrigatória nos currículos escolares.

Para a assessora técnica de Educação da AMM, Ednamar Assunção, o Fórum é estratégico para consolidar avanços:

“Este é um espaço essencial para fortalecer o regime de colaboração entre Estado e municípios e impulsionar a qualidade da educação pública em Minas Gerais.”

Serviço:

Local: Expominas – Belo Horizonte

Data: 9 e 10 de setembro de 2025

Programação completa e inscrições: https://portalamm.com/forum-mineiro-de-educacao/