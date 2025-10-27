AMM | Divulgação
Evento promovido pela AMM acontece no dia 11 de novembro, no Expominas, e é o maior encontro da América Latina voltado ao fortalecimento do Legislativo municipal
A Associação Mineira de Municípios (AMM) realiza, no dia 11 de novembro de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte, o 11º Congresso Mineiro de Vereadores — o maior encontro da América Latina dedicado ao fortalecimento do Legislativo municipal. O evento reunirá vereadores, assessores, técnicos e servidores de Câmaras Municipais de todas as regiões de Minas para um dia de integração, aprendizado e debate sobre os principais desafios e oportunidades da gestão pública contemporânea.
Após três anos sem edição, o congresso retorna de forma gratuita, sob a gestão do presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, reafirmando o compromisso da entidade com a valorização dos legisladores e o fortalecimento da representatividade municipalista.
“A AMM é representante dos 853 municípios mineiros e, com isso, estreitar os laços com os vereadores é fundamental para fortalecermos as ações da Associação e potencializar a pauta municipalista”, destaca Luís Eduardo Falcão.
Com uma programação diversificada, o evento contará com palestras, painéis e debates sobre temas atuais e estratégicos, como:
-
O papel do Legislativo municipal na transformação das políticas públicas
-
Inovação e tecnologia na rotina das Câmaras, incluindo o uso de inteligência artificial
-
Desenvolvimento econômico local, em parceria com o Sebrae Minas
-
Comunicação e redes sociais na atuação parlamentar
-
Além de assuntos voltados à educação, saúde, regularização fundiária (Reurb), contabilidade e controle interno
Entre os palestrantes confirmados estão o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite, e o especialista em inovação Marcolino Joe, além de consultores e representantes de instituições parceiras.
Confira a programação completa: https://portalamm.com/congresso-de-vereadores/
O Congresso Mineiro de Vereadores tem como objetivo capacitar agentes do Legislativo municipal, promover a troca de experiências e fortalecer o papel das Câmaras Municipais na construção de políticas públicas mais eficazes, inovadoras e próximas da população.
Na ocasião, haverá atendimento à imprensa.
Sobre a AMM
A Associação Mineira de Municípios (AMM) representa os municípios de Minas Gerais, atuando na promoção de boas práticas de gestão, capacitação de gestores públicos e defesa do municipalismo.
O Congresso Mineiro de Vereadores integra o calendário de eventos da entidade voltados ao fortalecimento da gestão pública local.
SERVIÇO
Data: 11/11/2025 (terça-feira)
Horário: 9h (credenciamento às 8h)
Local: Expominas – Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira, Belo Horizonte (MG)
Contatos para imprensa:
-
Thalita Marinho: (31) 9.8408-4774 – Coordenadora de Comunicação da AMM
-
Matheus Oliveira: (31) 9.9952-3046 – Assessor de Imprensa da AMM