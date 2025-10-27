AMM | Divulgação

Evento promovido pela AMM acontece no dia 11 de novembro, no Expominas, e é o maior encontro da América Latina voltado ao fortalecimento do Legislativo municipal

A Associação Mineira de Municípios (AMM) realiza, no dia 11 de novembro de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte, o 11º Congresso Mineiro de Vereadores — o maior encontro da América Latina dedicado ao fortalecimento do Legislativo municipal. O evento reunirá vereadores, assessores, técnicos e servidores de Câmaras Municipais de todas as regiões de Minas para um dia de integração, aprendizado e debate sobre os principais desafios e oportunidades da gestão pública contemporânea.

Após três anos sem edição, o congresso retorna de forma gratuita, sob a gestão do presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, reafirmando o compromisso da entidade com a valorização dos legisladores e o fortalecimento da representatividade municipalista.

“A AMM é representante dos 853 municípios mineiros e, com isso, estreitar os laços com os vereadores é fundamental para fortalecermos as ações da Associação e potencializar a pauta municipalista”, destaca Luís Eduardo Falcão.

Com uma programação diversificada, o evento contará com palestras, painéis e debates sobre temas atuais e estratégicos, como:

O papel do Legislativo municipal na transformação das políticas públicas

Inovação e tecnologia na rotina das Câmaras, incluindo o uso de inteligência artificial

Desenvolvimento econômico local , em parceria com o Sebrae Minas

Comunicação e redes sociais na atuação parlamentar

Além de assuntos voltados à educação, saúde, regularização fundiária (Reurb), contabilidade e controle interno

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite, e o especialista em inovação Marcolino Joe, além de consultores e representantes de instituições parceiras.

Confira a programação completa: https://portalamm.com/congresso-de-vereadores/

O Congresso Mineiro de Vereadores tem como objetivo capacitar agentes do Legislativo municipal, promover a troca de experiências e fortalecer o papel das Câmaras Municipais na construção de políticas públicas mais eficazes, inovadoras e próximas da população.

Na ocasião, haverá atendimento à imprensa.

Sobre a AMM

A Associação Mineira de Municípios (AMM) representa os municípios de Minas Gerais, atuando na promoção de boas práticas de gestão, capacitação de gestores públicos e defesa do municipalismo.

O Congresso Mineiro de Vereadores integra o calendário de eventos da entidade voltados ao fortalecimento da gestão pública local.

SERVIÇO

Data: 11/11/2025 (terça-feira)

Horário: 9h (credenciamento às 8h)

Local: Expominas – Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira, Belo Horizonte (MG)

Contatos para imprensa: