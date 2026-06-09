Evento será realizado em setembro, na Sala Minas Gerais, e terá como tema “Coragem para Liderar”
O Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte (IFL BH) já iniciou os preparativos para a 17ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, um dos principais eventos de formação de lideranças do país. A edição deste ano será realizada no dia 4 de setembro, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, e terá como tema “Coragem para Liderar”.
A proposta do encontro é discutir os desafios da liderança em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico, destacando a importância da tomada de decisões, da responsabilidade e da capacidade de enfrentar adversidades.
Segundo o presidente do IFL BH, Eduardo Reuter, liderar vai além de identificar oportunidades ou definir estratégias.
? Queremos aprofundar esse conceito e mostrar que a liderança exige ação, convicção e disposição para enfrentar desafios, especialmente em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico, afirma.
Construção de uma comunidade de líderes
De acordo com o Instituto, o crescimento do Fórum ao longo dos anos está diretamente relacionado ao fortalecimento da comunidade formada pelo IFL BH.
Atualmente, a entidade promove dezenas de encontros anuais, realiza processos seletivos para novos associados e mantém relacionamento constante com organizações alinhadas aos seus princípios e objetivos.
Para Eduardo Reuter, esse trabalho contínuo fortalece a capacidade do Instituto de ampliar o alcance de suas iniciativas.
? Esse trabalho contínuo de formação, relacionamento e construção de comunidade fortalece a nossa capacidade de promover ideias, gerar impacto e ampliar o alcance do Fórum, entregando cada vez mais valor para os associados, participantes e apoiadores que acreditam na causa, explica.
Programação voltada à liderança
A programação da 17ª edição será dedicada integralmente ao tema da liderança.
Entre os assuntos que estarão em destaque estão:
- Coragem para tomar decisões;
- Responsabilidade e protagonismo;
- Pensamento estratégico;
- Transparência;
- Formação contínua;
- Capacidade de compreender cenários complexos.
Segundo o IFL BH, a liderança exige, antes de tudo, disposição para servir e assumir responsabilidade pelos próprios resultados e pelas consequências das decisões tomadas.
Palestrantes e networking
A expectativa da organização é reunir palestrantes de relevância nacional e internacional para compartilhar experiências, aprendizados e reflexões sobre liderança em diferentes contextos.
? O público pode esperar uma edição marcada pela presença de palestrantes de altíssimo nível, com relevância nacional e internacional, compartilhando experiências, aprendizados e reflexões sobre liderança em diferentes contextos, destaca Eduardo Reuter.
Além do conteúdo, o Fórum também é reconhecido pelo ambiente de networking, reunindo empresários, executivos, empreendedores, lideranças institucionais e jovens profissionais em ascensão.
? Nossa expectativa é provocar reflexões sobre responsabilidade, coragem, visão de longo prazo e o papel da liderança na construção de organizações e de uma sociedade mais próspera, conclui o presidente.