Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde as redes sociais desempenham um papel significativo em nossa vida. É comum vermos pessoas que se tornaram famosas e influentes através dessas plataformas, conhecidas como digital influencers.

No entanto, nem tudo o que reluz é ouro, e recentemente temos visto uma série de casos em que essas personalidades, antes idolatradas, foram desmascaradas ao serem flagradas pela polícia utilizando sua visibilidade para obter lucros de maneira ilegal. Por isso, a importância de se autovalorizar e não dar espaço para o que as mídias mostram.

É compreensível que, diante da quantidade de seguidores e da influência que essas pessoas possuem, sejam vistas como referência e até mesmo idolatradas por muitos. Afinal, eles apresentam um estilo de vida aparentemente perfeito, cheio de luxo, viagens e produtos de marcas famosas.

Mas não se esqueça de as redes sociais são uma vitrine cuidadosamente montada, onde apenas as melhores partes da vida dessas pessoas são mostradas, nos mostra que nem sempre as aparências refletem a realidade e que é essencial não nos deixarmos levar cegamente pela imagem que essas personalidades constroem nas redes sociais.

Mais do que nunca, é importante nos autovalorizarmos e reconhecermos nosso próprio valor além das aparências. Devemos lembrar que a felicidade não está no número de seguidores que temos ou nos bens materiais que possuímos, mas sim em nossa saúde mental, em nossos relacionamentos e em nossa capacidade de encontrar sentido e propósito em nossas vidas.

É importante lembrar de celebrar nossas próprias conquistas, valorizar nossos talentos e aceitar nossas imperfeições. Somente quando nos valorizamos genuinamente, conseguimos construir relacionamentos saudáveis e uma saúde mental equilibrada.

Desenvolver uma autoestima saudável em meio à pressão das mídias sociais pode ser desafiador, mas é possível

Para isso, é importante reconhecer a natureza superficial das redes sociais e evitar comparações constantes. Estabelecer limites saudáveis, tanto de tempo gasto nas redes sociais quanto de comparações, é fundamental. É essencial dedicar tempo para cultivar relacionamentos offline e fortalecer a autoestima através de conexões reais.

Praticar a autocompaixão é outra maneira de desenvolver uma autoestima saudável. Reconhecer que ninguém é perfeito e tratar-se com gentileza e amor, valorizando suas próprias qualidades, é essencial. Além disso, é importante focar em seus próprios objetivos e realizações, em vez de buscar validação externa. Celebre suas próprias vitórias, por menores que sejam, e trabalhe para alcançar o que é importante para você.

Se necessário, busque apoio emocional para fortalecer sua autoestima. Lembre-se de que a construção da autoestima é um processo contínuo que requer prática e autocuidado. Não se compare com os outros e valorize-se pelo que você é. Você é único e merece se sentir bem consigo mesmo, independentemente do que as mídias sociais possam transmitir.

