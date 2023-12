À medida que nos aproximamos do final do ano, muitos de nós sentimos uma pressão intensa para alcançar expectativas elevadas e viver uma temporada festiva repleta de alegria. Mas, nem sempre dá pra viver esse período de festas sem experienciar situações que podem desencadear uma série de desafios relacionados à autoestima, amor-próprio e saúde mental.

Por isso, é importante que você reconheça e valide suas emoções. Essa tristeza que pode estar associada ao final do ano, é real e pode impactar nossa autoestima. Aceitar que é normal sentir-se menos animada(o) ou motivada(o) nesta época é o primeiro passo para cultivar o amor próprio. Não se julgue por não se sentir tão empolgada(o) quanto as expectativas sociais sugerem.

É interessante praticar a autocompaixão. Durante as festividades, é fácil se perder em comparações e autocríticas. Em vez disso, adote uma abordagem compassiva consigo mesmo. Reconheça suas realizações, por menores que sejam, e celebre suas qualidades únicas. A Terapia Cognitivo-Comportamental, abordagem com a qual trabalho em meu consultório e também nas sessões online, pode oferecer ferramentas para mudar padrões de pensamento negativos e promover uma mentalidade mais positiva.

Uma outra sugestão é estabelecer limites realistas. Em meio às celebrações, é comum sentir a pressão de agradar a todos e participar de todas as atividades. No entanto, isso pode ser esgotante e prejudicial para a saúde mental. Defina limites claros, aprenda a dizer não quando necessário e concentre-se em escolhas que realmente contribuam para seu bem-estar.

Não se esqueça de investir em autocuidado. Em um período onde o estresse pode se acumular, reservar tempo para cuidar de si mesma(o) é essencial. Práticas como meditação, exercícios físicos e hobbies relaxantes podem ser aliadas poderosas para fortalecer sua saúde mental. A Terapia Cognitivo-Comportamental pode proporcionar estratégias personalizadas para enfrentar desafios específicos que você esteja enfrentando.

E, nunca se esqueça de buscar apoio, se sentir que precisa. Fortalecer a autoestima e o amor-próprio pode ser desafiador. Mas se observe, sinta suas emoções e considere fazer com profissionais de Psicologia.

A Terapia Cognitivo-Comportamental oferece um espaço seguro para explorar suas emoções, desenvolver habilidades de enfrentamento e construir uma base sólida para uma autoestima saudável.

Nesta temporada festiva, lembre-se de que você merece carinho, compreensão e aceitação, independentemente das expectativas externas. Ao adotar uma abordagem gentil consigo mesma(o) e buscar apoio quando necessário, você está dando passos significativos em direção ao cultivo de uma autoestima resiliente e um amor próprio duradouro.

Para mais orientações sobre como lidar com a sua saúde emocional, ansiedade, ter mais autoestima, melhorar seus relacionamentos, combater o estresse e garantir mais qualidade de vida mental, me siga no perfil do Instagram @telmaelisa.psi e aqui nesta coluna todas às quintas-feiras.