Neste período, muitos de nós, avalia o que viveu nos últimos 12 meses, refaz seu planejamento, muda a rota, repensa metas e cria novas expectativas sobre o que deverá viver a partir do momento em que o “ano virar.” E é aí que é preciso atenção quanto à saúde física e mental.

Imagine o cenário de alguém que tem o objetivo de perder peso como meta física. Sem uma abordagem equilibrada que inclua cuidados com a saúde mental, essa pessoa pode ficar suscetível a pressões excessivas, levando a sentimentos de fracasso se os resultados não forem alcançados rapidamente. A ansiedade gerada por essas expectativas irreais pode, por sua vez, afetar negativamente a saúde mental, criando um ciclo prejudicial.

Nossas emoções e pensamentos têm um impacto direto em nossa saúde física. Por exemplo, o estresse crônico, muitas vezes relacionado a preocupações excessivas com metas não alcançadas, pode enfraquecer o sistema imunológico. Portanto, ao definir metas específicas, como incorporar exercícios diários, é essencial considerar como essas metas afetam não apenas o corpo, mas também o estado emocional.

Quando falamos em metas mensuráveis, pense em alguém que deseja melhorar sua alimentação. Em vez de uma meta genérica como "comer mais saudável", estabeleça algo tangível, como "incluir duas porções de frutas e três de vegetais na dieta diariamente". Essa abordagem não apenas promove hábitos alimentares mais saudáveis, mas também proporciona uma medida clara de progresso, o que pode ser benéfico para a saúde mental, gerando uma sensação de realização.

Seja realista ao estabelecer metas, considerando seu estilo de vida e limitações. Por exemplo, alguém que está começando uma rotina de exercícios pode definir uma meta realista de "fazer uma caminhada de 20 minutos três vezes por semana" em vez de um objetivo mais ambicioso e potencialmente desanimador, como "correr 5 km todos os dias".

A definição de metas tangíveis, mensuráveis e realistas é o que sempre recomendo aos meus pacientes, em consultório. Afinal, criar metas positivas, focando no que se quer alcançar, contribui para uma mentalidade positiva e motivadora, vital para o sucesso.

E a Terapia Cognitivo Comportamental, abordagem com a qual trabalho, pode ajudar bastante a transformar desafios em conquistas.

Ao celebrar cada conquista, por menor que seja, fortalecemos positivamente nosso comportamento. E o que vale reforçar aqui é que o progresso é uma jornada, não uma linha reta.

Desejo a todos um 2024 de saúde integral e bem-estar, com a certeza de que cada passo conta na construção de uma vida mais equilibrada.

