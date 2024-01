As críticas do cantor Rodriguinho à aparência e hábitos alimentares de Yasmin Brunet, dentro do reality Big Brother Brasil 24, não apenas expuseram uma participante, mas evidenciaram uma preocupação latente na sociedade: a pressão estética imposta às mulheres.

Ao apelidar a modelo de "Yasmin Comer", Rodriguinho não só desconsiderou limites de respeito, mas também desencadeou uma discussão sobre os impactos psicológicos da exposição à crítica constante.

A insistência do cantor em observar e comentar a conduta da sister não é apenas uma atitude isolada, mas um reflexo de uma sociedade que frequentemente julga e pressiona as mulheres quanto à sua aparência.

Esse tipo de exposição pública pode desencadear uma série de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, baixa autoestima e muitos outros. Essas são apenas algumas das consequências possíveis desse tipo de exposição, que, em casos mais extremos, pode levar a distúrbios alimentares, anorexia e até mesmo à busca desenfreada por procedimentos cirúrgicos.

A relação entre saúde mental e imagem corporal é complexa, e comentários depreciativos podem ter um impacto profundo na autoestima e na saúde psicológica das mulheres. É crucial que a sociedade promova discussões que desconstruam padrões estéticos prejudiciais e incentivem o respeito à diversidade.

A conscientização sobre as ramificações dessas atitudes é o primeiro passo para criar um ambiente mais saudável e compassivo para as mulheres, onde a pressão estética não seja uma fonte constante de ansiedade e sofrimento psicológico.

Grande parte das mulheres são alvo de situações semelhantes, em algum momento da vida, especialmente aquelas que fogem dos padrões socialmente estabelecidos, tornando-as suscetíveis ao preconceito e à discriminação.

Em meio a esse cenário desafiador, a psicoterapia, como a oferecida pela Terapia Cognitivo Comportamental, abordagem com a qual eu trabalho em meu consultório, e o fortalecimento da autoestima emergem como ferramentas cruciais para enfrentar essa pressão constante.

É de extrema importância que programas de grande visibilidade, como o Big Brother Brasil, não apenas abordem essas questões, mas também promovam uma transformação na maneira como a sociedade encara a saúde mental das mulheres.

As redes sociais estão gritando por isso, ainda que também fora do âmbito de um reality como BBB, contribuam também para para essa problemática. Por isso, bato na tecla de que é preciso também uma certa atenção sobre o que as telas são capazes de fazer pela baixa autoestima de alguém.

Além disso, a conscientização sobre os danos psicológicos causados pelos padrões estéticos irreais é um passo fundamental para criar um ambiente mais saudável e inclusivo, onde a aceitação pessoal prevaleça sobre a incessante busca por padrões inatingíveis.

É fundamental que se promovam debates sobre respeito, empatia e autoaceitação, contribuindo para uma transformação positiva na maneira como a sociedade encara a saúde mental das mulheres.

A psicologia, como disciplina essencial para compreender e abordar essas questões, destaca a importância de uma abordagem mais sensível e respeitosa, visando preservar a integridade emocional das mulheres e promover um ambiente saudável para todos.

