O Carnaval, conhecido como a festa mais animada do Brasil, está prestes a tomar conta das ruas, dos corações e das mentes. Por isso, é importante abordar a relação entre a saúde mental e a celebração do Carnaval, ressaltando a importância de vivenciá-lo de maneira leve, sem autocobranças e reconhecendo que a festa de momo é para todos, mas cada um celebra à sua maneira.

Na festa que abraça a diversidade em todas as suas formas - desfiles, blocos de rua, eventos culturais ou simplesmente bons momentos tranquilos em casa - cada pessoa tem o direito de escolher como deseja celebrar. Essa diversidade é fundamental para evitar comparações prejudiciais e para garantir que cada um possa aproveitar a festa de acordo com suas preferências e necessidades individuais.

Em meio à alegria contagiosa do Carnaval, é comum que as pessoas sintam uma pressão implícita para se divertirem ao máximo. No entanto, é crucial lembrar que o direito à festa não implica em obrigatoriedade de se envolver em atividades que não estejam alinhadas com as próprias vontades. O que vale é viver o Carnaval sem autocobrança, porque ele é um caminho para preservar a saúde mental, permitindo que cada um siga o ritmo que lhe é mais confortável.

A grande folia oferece oportunidades únicas para criar memórias e fortalecer vínculos afetivos. No entanto, em meio à agitação carnavalesca, é importante reconhecer a importância do descanso. Nem todos têm a mesma energia para participar de festas prolongadas, e isso é completamente aceitável. Por isso, é importante ouvir seus corpos, respeitar seus limites e dedicar tempo ao descanso e à recuperação emocional.

Festeje à sua maneira, com o coração leve e permita-se vivenciar a festa de momo com plenitude.

