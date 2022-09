SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, 47, pode estar quebrando pela primeira vez o padrão de namorar mulheres até os 25 anos - a maioria dos relacionamentos termina quando a parceira completa a idade. Fontes disseram à revista People que o ator vive um affair com a modelo Gigi Hadid, 27.

O ator e a modelo foram vistos saindo com grupos de pessoas há algumas semanas após acabar o namoro de longa data com a modelo Camila Morrone, 25. As fontes ouvidas pela People disseram que eles estão se conhecendo melhor e que ainda não estão namorando.

DiCaprio e Morrone terminaram oficialmente no fim de agosto o namoro após quatro anos juntos, mas o ex-casal não era visto junto desde o fim de semana de 4 de julho. Eles estavam andando pela praia com seus cachorros, em Malibu, na Califórnia. Cerca de dois meses depois os sinais de tensão começaram a aparecer.

O ator e a modelo estavam juntos desde 2018, mas mantiveram seu relacionamento em grande parte privado. Eles fizeram sua estreia oficial como um casal quando se sentaram juntos na primeira fila do Oscar, em fevereiro de 2020.

Nos anos seguintes, eles foram fotografados juntos em viagens românticas pelo mundo, como nas praias de St. Barts, partida de futebol em Paris e aproveitando o tempo juntos em Malibu, Califórnia e Nova York, nos Estados Unidos.

Hadid se separou em outubro do ano passado do cantor e compositor Zayn Malik, 29, com quem compartilha a filha Khai, 2. A separação do casal teria ocorrido após uma suposta briga de Malik com a ex-sogra, Yolanda Hadid.

Documentos judiciais obtidos pela People na época revelam que Malik supostamente "agarrou [Yolanda] e a empurrou em uma cômoda, causando angústia mental e dor física". Malik negou a acusação da ex-sogra. "Espero que Yolanda reconsidere suas falsas alegações e avance para resolver esses problemas familiares em particular", disse o cantor em nota.