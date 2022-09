SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, de 27 anos, compartilhou por meio de suas redes sociais que está bastante orgulhosa da performance que entregou no domingo (11) no Rock in Rio. Ele foi a última artista a se apresentar no Palco Sunset do festival de música.

No Twitter, a funkeira fez nesta segunda-feira (12) um balanço sobre o próprio desempenho. "Acabei de assistir o show de ontem inteiro e eu estou assim: [emoji de queixo-caído]. Meu Deus, que emoção! Tá tudo lindo! Que orgulho!"

Sem um pingo de falsa modéstia, Ludmilla também fez questão de elogiar a própria silhueta sobre o palco. "Eu estava uma gostosa! Que é isso!", disparou a cantora em outro tweet. Os dois posts, juntos, somaram quase 9 mil likes na plataforma virtual.

Ludmilla desembolsou nada menos que R$ 2 milhões na preparação do show. Ela instalou uma escada central no palco, além de quatro patamares para os instrumentistas tocarem. Tudo era enfeitado com luzes, que mudavam de acordo com as músicas.