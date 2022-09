RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Tereza Seiblitz resolveu desmentir André Gonçalves sobre um possível acordo na Justiça com relação a dívida de pensão da filha do ex-casal, Manuela Seiblitz. O ator, que é candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Partido Verde, contou recentemente que a renegociação do pagamento tinha sido concluída. "O pai da Manuela ainda não pagou o que deve ", revelou Seiblitz.

Ela ainda explicou em entrevista ao Jornal O Globo nesta segunda-feira (12) que o acordo "sempre foi o desejo" de sua filha mais velha, mas ainda não tinha chegado ao fim. Na última quarta-feira (7), André retirou a tornozeleira eletrônica após cumprir 60 dias de prisão domiciliar pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Na ocasião, o marido de Danielle Winits informou que tinha fechado um acordo com Manuela. "Já tem um acordo feito com a mais velha e estou terminando de fazer um acordo com a mais nova. Estou bastante empolgado", explicou.

Além de Manuela, o ator também tem dívidas com a filha Valentina, fruto do casamento com a jornalista Cynthia Benini. Ela move outro processo contra André Gonçalves na Justiça de Santa Catarina e os valores dos débitos com as duas herdeiras ultrapassariam os R$ 450 mil.

Gonçalves e Benini se conheceram na segunda edição da Casa dos Artistas (SBT), em 2002. Eles ficaram juntos até 2006. Além das duas filhas, ele é pai de Pedro Arthur com Myrian Rios. Desde 2016, o ator está casado com Danielle Winits.