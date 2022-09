RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-integrante da boy band brasileira de música pop, Br'oZ, formada em 2003, André Marinho entrou na sede de "A Fazenda 14" em Itapecerica da Serra. O anúncio do nome do cantor até que não foi tão surpresa durante a pré-estreia do reality da Record nesta segunda-feira (12).

Horas antes, a mulher do artista acabou entregando a participação dele na atração. Drika Marinho jurou que o casal curtiu alguns dias no Rock in Rio 2022 e até fez uma montagem para despistar o confinamento de André. Só que os fãs logo perceberam que a edição da fotógrafa e ex-dançarina era fake e o apontaram como mais um peão da atual edição do programa apresentado por Adriane Galisteu.

André, que participou do "Power Couple Brasil 4" há três anos, assumiu ser bons de provas e desafios e mostrou afinidade de cara com Bárbara Borges, quem sentou perto no banco dos peões no programa ao vivo e cochichou várias vezes ao pé do ouvido.

O cantor ainda prometeu se entregar nas provas e desafios da atração. "Sou competitivo", comentou agora peão que tem abriu logo jogo que tem pretensões de chegar à final.