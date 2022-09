SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Ingrid Ohara é mais um nome confirmado para a 14ª edição de A Fazenda (Record) que já tem experiência em reality show. A jovem de 25 anos já esteve em De Férias com o Ex Celebs (MTV) no ano passado, onde tentou formar um trisal.

Ingrid começou sua carreira como youtuber até aceitar o convite para o reality de pegação. Depois ainda teve algumas oportunidades na emissora, ficando responsável pelo MTVixe e por um podcast sobre outro programa de pegação, o Rio Shore.

A influenciadora era considerada participação certa no novo De Férias com o Ex, gravado especialmente no Caribe, mas acabou desistindo de última hora. Ela também já foi apontada como namorada da cantora e ex-A Fazenda MC Mirella, após as duas se beijarem em uma festa.

Em suas redes sociais, Ingrid comemorou a entrada no programa da Record. "Não poderia estar mais feliz com a realização desse sonho", afirmou. "Aos que me acompanham há muito tempo, vamos para mais uma jornada juntos. Aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos."

Ao todo, 21 peões participarão da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality, sendo que a última vaga será definida por votação popular entre o ex-jogador de futebol André Santos, a modelo e dançarina Bia Miranda, a ex-Power Couple Claudia Baronesa, o funkeiro MC Créu e a modelo Suzi Sassaki.