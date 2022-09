SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participante do De Férias Com o Ex (MTV) e Mister Espírito Santo 2019, Vini Büttel era um dos peões mais cotados para entrar em A Fazenda. Antes de entrar no reality, ele contou em vídeos publicados nas redes sociais que sofreu muitas mensagens de ódio.

O peão já gerou grande revolta entre as mulheres dentro e fora do reality de pegação da MTV ao comentar as celulites das participantes. Na época, ele reclamou da edição e se defendeu das acusações de ser machista.

Büttel diz que foi tachado de machista e as pessoas não deram chances de conhecê-lo melhor. Ele afirma que tem um humor ácido e sarcástico e não são todas as pessoas que entendem seu humor.

Sobre sua participação no De Férias com o Ex, Büttel falou que assistiu os episódios e achou engraçado. Ele se defendeu ainda dizendo que às vezes fala besteiras de homem.