SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Eslovênia Marques, 25, descobriu depois de ir a um salão de beleza que está com alopecia, uma doença autoimune que causa queda dos cabelos. Ela afirma que não conseguiu saber o motivo, mas que pode ter sido desencadeado pela ansiedade.

"E eu que do nada descobri que tenho alopecia? Acho que [pela] correria, ansiedade, sei lá. A sorte é que eu tenho um monte de cabelo e não aparece. É muito louco, eu nem sabia que isso existia. Bizarro", disse ela em suas redes sociais.

"Mas agora é só ir na dermatologista, fazer o tratamento e o cabelo volta ao normal nessa região", completou.

A doença ficou mais conhecida por causa de Jada Pinkett, mulher de Will Smith. No Oscar, o comediante Chris Rock fez uma piada sobre isso e acabou levanto um tapa no rosto do ator.