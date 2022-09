SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com lançamento agendado para 2023, o novo filme estrelado por Brad Pitt e Margot Robbie, "Babylon", teve seu trailer divulgado na manhã desta terça-feira (13) e flagra as primeiras cenas da obra que narra a transição do cinema mudo para o cinema falado na era de ouro de Hollywood.

Este é o primeiro filme estrelado por Pitt e Robbie desde que dividiram a tela em "Era uma vez em Hollywood", de Quentin Tarantino.

Com roteiro e direção assinados pelo vencedor do Oscar Damien Chazelle, autor do sucesso "La La Land", a obra tem como foco a busca da aspirante a atriz Nellie LaRoy pelo sucesso. Interpretada por Robbie, a personagem é baseada em Clara Bow, atriz considerada a primeira "it girl" dos Estados Unidos.

Brad Pitt, por sua vez, dá vida a Jack Conrad, personagem fictício inspirado em astros como Clark Gable, Douglas Fairbanks e John Gilbert, considerados "reis de Hollywood". A personagem de Pitt é um ator que foi muito famoso no cinema mudo, mas não conseguiu fazer a transição para a modernidade.

O filme seguirá a trajetória de LaRoy, desde que decidiu que se tornaria uma estrela até sua consagração como o principal nome da clássica Hollywood. Em paralelo, a história narrará ainda a derrocada de Conrad, que vive de grandes festas e de esbanjar a fortuna que acumulou nos tempos de glória.

Personagens ficcionais se misturam a figuras reais, entre elas Charles Chaplin, interpretado por Tobey Maguire, e Nat King Cole, vivido por Jovan Adepo. A vencedora do Emmy como Melhor Atriz de Comédia, Jean Smart, de "Hacks", completa o elenco que tem ainda nomes como Diego Calva e Li Jun Li.