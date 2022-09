SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Stênio Garcia, 90, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que contraiu novamente Covid e foi levado ao hospital devido aos sintomas da doença. No vídeo, ele relembrou o episódio no qual a esposa, Marilene Saad, foi criticada por interromper abruptamente uma entrevista do ator para a Rede TV! e tentar colocar uma máscara no seu rosto.

"Estou me sentindo muito mal porque estou com o tal do Covid. Fui desobedecer a minha mulher, ela bem que tentou cobrir meu rosto, e eu tirei a máscara. Por favor, não tirem a máscara, usem! Isso aí é a única defesa que vocês têm", disse o ator.

Na legenda do vídeo publicado no Instagram Garcia escreveu que nesses mais de dois anos de pandemia foi a mulher que o protegeu porque sempre foi desligado da saúde. "Eu continuei tirando a máscara e, agora, infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pega isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim."

Internautas comentaram a publicação dando apoio ao ator e criticando sua esposa. "Ela tapou a boca dele com falta de educação tem mais de dois meses e ele só apareceu com Covid agora. Ele ainda quer passar pano na grossa da mulher dele", disse um usuário da rede social.

Uma mulher comentou que ninguém acha feio o uso de máscara, mas o comportamento da mulher do ator. "Feio foi a atitude dela em frente às câmeras, poderia ter sido educada". Uma internauta pediu para o ator não deixar nenhuma outra pessoa fazer o mesmo que a mulher para proteger a sua saúde. "Para de passar pano e admite que a sua esposa foi ignorante."

Outra usuária da rede social defendeu Marilene e afirmou que ela estava certa. "Meu Deus...a Mari estava certa o tempo todo...olha aí agora o resultado, que Deus o proteja, vai ficar tudo bem. "Povo xingou tanto Marilene e no final ela estava mais que certa" Melhoras, tudo ficará bem", escreveu uma internauta.