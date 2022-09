RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Estrelado por Harry Styles, "My Policeman" tem estreia marcada para o dia 21 de outubro, nos cinemas, e 4 de novembro na plataforma da Amazon Prime. Só que o filme baseado no livro de mesmo título, escrito por Bethan Roberts, já virou assunto nas redes por causa das cenas de sexo que vazaram do astro britânico com o ator David Dawson.

No filme, Tom, personagem de Styles, vive um policial na Grã-Bretanha dos anos 1950 e se apaixona por uma professora, interpretada pela atriz Emma Corrin. O personagem engata também um relacionamento com um curador de museu, papel de David Dawson, apesar da homossexualidade ser ilegal naquele momento. Segundo o site Poptime, as cenas mais calientes deram o que falar entre os fãs de Harry Styles.

Recentemente, Styles, 28, comentou, em entrevista ao portal ET, a experiência de interpretar um personagem mais complexo pela primeira vez. "Me senti vulnerável. Nunca tinha beijado alguém em frente a uma câmera", explicou o ator que não quis entrar em detalhes sobre as cenas de sexo.

"O mais importante em todo projeto é a confiança. Foi muito conversado no set, e se fosse desconfortável, a gente pararia", se limitou a responder sobre a questão da intimidade com outro ator, que também é cantor. Em julho, ele chegou a cancelar o show em Copenhague, na Dinamarca, depois que várias pessoas foram mortas a tiros em um shopping center, segundo o The Sun. Uma pessoa foi presa, mas ainda não há informações sobre o número de feridos e mortos.