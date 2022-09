SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O episódio de estreia de A Fazenda 14, nesta terça-feira (13), começou com discussões entre os participantes após dinâmicas para definir os peões indicados para a baia e os seis participantes que disputam o posto de primeiro fazendeiro da temporada, nesta quarta-feira (14)

Os participantes se dividiram em duplas em uma dinâmica para decidir os quatro peões que seriam mandados para a baia. As duplas tinham que indicar adversários e trocar quem já tinha sido indicado. André Marinho, Vini Büttel, Thomaz Costa e Bruno Tálamo levaram a pior e estão na baia. Com isso, não puderam participar da Prova do Fazendeiro e perderam os privilégios de banho quente e piscina.

Tati Zaqui irritou Thomaz ao justificar o motivo de indicar o peão para a baia. "O Thomaz falou que quer me ver dormir na baia então vai ele", disse a funkeira. O ator respondeu: "É jogo, ela levou para o coração.

Büttel também não gostou de ter sido indicado para a baia e foi tirar satisfações com Gallete, que não gostou. No quarto da sede, ele disse para outros peões que não deixaria de votar nele só porque o conhece de fora do reality.

Tálamo, dupla com Thomaz, reclamou de Tati Zaqui e disse que tem que levar o voto sim para o coração porque estar na baia significa 25% de chance de ir para a roça. Deolane explicou que a funkeira votou na dupla por causa de Thomaz. "Ela não focou em você", disse a advogada.

Em uma segunda dinâmica definiu seis peões que disputam a Prova do Fazendeiro. Os peões competiram em duplas e venceu a disputa quem pegou primeiro os bastões no ar. Em uma segunda fase de disputa, os peões Shayan, Pelé, Lucas, Alex, Pétala e Tiago levaram a melhor e vão disputar o posto de fazendeiro.

Após a prova, peões começaram a acusar uns aos outros de escolherem determinado participante para levar vantagem, como homens disputando com mulheres. Vini acusou Shayan de ter dado um tapa na mão de Pétala para pegar o bastão. Deolane entrou na discussão em falou que é preciso acabar com o negócio de diferença entre homem e mulher. "Sem vitimismo", disse a advogada.